Na Bergislu vodi Kamil Stoch pred Anžetom Laniškom

Innsbruck – Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch (131,7 točke) vodi po prvi seriji tretje postaje novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Boj za zmago je spet napovedal tudi najboljši Slovenec te zime Anže Lanišek, ki ima na drugem mestu po polovici tekme na Bergislu zgolj sedem desetink točke zaostanka. V finalu bodo nastopili štirje Slovenci.



Poleg Laniška so med finalisti še Domen Prevc (119,8 točke) na 14. mestu, ki je nastopil v paru z Laniškom in se v finale prebil kot srečni poraženec, ter Cene in Peter Prevc (oba 118,2), ki sta skupaj na 19. mestu. Brez točk je v slovenski vrsti ostal Žiga Jelar, medtem ko je Bor Pavlovčič že po sobotnih kvalifikacijah končal 69. novoletno turnejo. V Bischofshofnu ga bo zamenjal Tilen Bartol, ki je v celinskem pokalu v Engelbergu pokazal dobro formo in Sloveniji priskakal sedmo kvoto za tekme svetovnega pokala v Zakopanah, Lahtiju in Willingenu.



Prvi favorit turneje, rumena majica v svetovnem pokalu in doslej vodilni Norvežan Halvor Egner Granerud (111,9), ki je dobil tudi sobotne kvalifikacije, ga je v prvi seriji polomil in je pred finalom šele 29. Prav tako tudi Nemec Karl Geiger (109,2), ki je 30.

