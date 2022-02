Na Finsko brez Anžeta Laniška

Za smučarske skakalce po vrnitvi z olimpijskih iger ni predaha. Konec tedna jih čakajo tri tekme v Lahtiju, pravico do nastopa ima spet sedem Slovencev. Glavni trener Robert Hrgota se je sprva odločil, da bo olimpijski peterici pridružil Žigo Jelarja in Anžeta Semeniča, nato pa je konec tedna Anže Lanišek, najboljši Slovenec to zimo v svetovnem pokalu, rahlo zbolel, zato bo ostal doma. »Glavni cilj je, da v nadaljevanje sezone prenesemo iste skoke kot na olimpijskih igrah. Na svetovnih prvenstvih v poletih nas vedno uvrščajo med favorite in mi se bomo seveda potrudili, da bomo v Vikersundu to vlogo upravičili. Pomembno bo, da bodo fantje v poletih uživali, ob dobrih skokih bo dosegljiva tudi kolajna. Zlasti ekipna,« je dejal Hrgota o zadnjem delu skakalne sezone.

»Fantje so po vrnitvi z iger dobro, obdržali so visoko raven skokov. Tudi Anže ni prav nič potrt, v redu skače in je nabrušen. Vendar je minuli konec tedna rahlo zbolel, zato bo izustil Lahti in raje treniral v Planici,« je povedal Hrgota. »Od ponedeljka naprej smo skakali v Planici in fantje so super trenirali. Na Finsko jih gre šest, saj bo Domen Prevc za zdaj še tekmoval v celinskem pokalu, potem pa bomo videli, če bo nared za polete,« je pojasnil glavni trener. Skakalci se bodo iz Lahtija najprej preselili v Lillehammer, nato v Oslo, po turneji raw air pa jih čakajo le še tekme na letalnicah. Najprej eden od vrhuncev sezone, v Vikersundu bo od 10. do 13. marca SP v poletih, nato poleti v Oberstdorfu, za konec pa še tradicionalni finale na letalnici bratov Gorišek.

V ospredju je boj za veliki kristalni globus povsem odprt. Nemec Karl Geiger ima na prvem mestu 1189 točk, tri točke več od drugouvrščenega Japonca Rjojuja Kobajašija, olimpijskega prvaka s srednje skakalnice. Tretji je branilec lanske zmage, Norvežan Halvor Egner Granerud (910 točk), četrti pa njegov rojak, olimpijski prvak z velike naprave Marius Lindvik (903). Najboljšo peterico zaokrožuje Lanišek (657), v top 10 je od Slovencev še Cene Prevc (436), ki je deseti.