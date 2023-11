Na progi dveh dežel se je Striedinger najbolje znašel

Avstrijski alpski smučar Otmar Striedinger je dosegel najboljši čas na prvem treningu smuka na novi progi, prvi čezmejni v svetovnem pokalu v Zermatt/Cervinii. Progo Gran Becca, drugo najdaljšo v svetovnem pokalu, so preizkusili tudi štirje Slovenci. Najboljši je bil na 28. mestu Nejc Naraločnik. Številni tekmovalci proge niso prevozili pravilno.

Šlo je za prvi preizkus te proge pred moškima smukoma za točke svetovnega pokala. Številni tekmovalci so izpustili katera izmed vratc, saj še niso razpolagali z veliko informacijami o progi. Tudi Striedinger proge ni prevozil pravilno.

Korošec je 3810 metrov dolgo progo pod sijajno gorsko kuliso Matterhorna prevozil v 2:05,93 minute. Po prvotnem načrtu naj bi bila proga še daljša, a so prvotni start zaradi obzirnosti do tekmovalcev in grožnje sunkov vetra na Gobba di Rollin znižali na 3720 metrov nadmorske višine.

Striedinger je imel 32 stotink sekunde prednosti pred Italijanom Benjaminom Jacquesom Alliodom, ki prav tako proge ni prevozil pravilno, Švicar Niels Hintermann (2:06,30), prvi smučar danes, ki je progo prevozil pravilno, je na tretjem mestu zaostal 37 stotink.

Slovenci na prvem uradnem moškem treningu smuku v novi sezoni niso bili v ospredju. Naraločnik je bil 28. (+2,30), Martin Čater 30. (+2,38), Miha Hrobat 40. (+2,85) in debitant na članskih smukih v svetovnem pokalu Rok Ažnoh, mladinski svetovni prvak v smuku, 44. (+3,10). Pri izidih vseh Slovencev so bile zvezdice, kar pomeni, da proge niso prevozili pravilno zaradi izpuščenih vratc.

Na tem prizorišča sta načrtovana še dva preizkusa proge. Nadaljnji treningi so predvideni v četrtek in petek. Smuka v soboto in nedeljo se bosta začela ob 11.30. Ker je veleslalom v Söldnu zaradi močnega vetra odpadel, bosta to prvi dve tekmi moškega svetovnega pokala v tej sezoni.

Nova proga Gran Becca je najvišja in druga najdaljša v svetovnem pokalu. Le sloviti Lauberhorn v Wengnu je s 4,5 kilometra še daljši. Najbolj spektakularen in zahteven prehod je prelomnica Matterhorn na nadmorski višini 3614 metrov. Ženski start je na 3505 metrih. Alpske smučarke, med njimi Ilko Štuhec, smukaška premiera pod Matterhornom čaka prihodnji teden.