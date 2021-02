Na prvi progi najhitrejši Američanki, Hrovatova deseta

Rezultati prve vožnje ženskega veleslaloma

Na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo je danes na sporedu ženski veleslalom. Po prvi progi najbolje kaže Američanki, najboljša Slovenka pa jena desetem mestu.25-letna Shiffrinova se bori za svoje tretje odličje na tem prvenstvu, zmagala je v alpski kombinaciji in bila še tretja v superveleslalomu S svojo vožnjo je prehitela vso konkurenco, njena najbližja zasledovalka je presenetljivo rojakinja, ki je s številko 19 zaostala za pičli dve stotinki, na tretjem mestu pa je Švicarkaz zaostankom osmih stotink.Med Slovenkami je najvišje, ki je zavoljo slabše vožnje v spodnjem delu zaostaja za 1,12 sekunde in zaseda 10. mesto.»V spodnjem delu sem dvakrat zaostala v ritmu, ki sem ga imela. Teren je tako raven, da je malenkosti zelo poznajo,treba je biti zelo natančen,« je po svojem nastopu za RTV Slovenija povedala Hrovatova.je na 16. mestu (+1,84),je 25. (+3,16),pa je odstopila.Finalna vožnja se bo začela ob 13.30.1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:13,222. Nina O'Brien (ZDA) +0,023. Lara Gut Behrami (Švi) +0,084. Katharina Liensberger (Avs) +0,265. Michelle Gisin (Švi) +0,346. Alice Robinson (NZl) +0,517. Maryna Gssienica-Daniel (Pol) +0,578. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,759. Tessa Worley (Fra) +0,92