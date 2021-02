Prvo zlato za Laro Gut-Behrami, Slovenke daleč od odra

Srečna sedmica

Maruša Ferk je bila danes najhitrejša med slovenskimi smučarkami. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Prva po Marii Walliser

Ilka si ni zaupala



Izidi:

je nova svetovna prvakinja v superveleslalomu. V Cortini d'Ampezzo je osvojila svojo prvo zlato kolajno na velikih tekmovanjih.je bila druga za dvojno švicarsko zmagoslavje. Bron je pripadel AmeričankiGut-Behramijeva je letos zanesljivo najbolj prepričljiva na superveleslalomskih progah. Bila je glavna favoritinja za zmago in ta status je 29-letnica tudi upravičila. Pred svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju je dobila zadnje štiri superveleslalome v svetovnem pokalu od petih. In ta zmagoviti niz je nadaljevala tudi v Cortini za še peto zaporedno superveleslalomsko zmago.Na progi Olympia delle Tofane je nastopila s srečno številko sedem in s časom 1:25,51 najvišje postavila hitrostno letvico. Za 34 stotink sekunde je potisnila na drugo mesto rojakinjo Suterjevo, ki je še na drugem prvenstvu po vrsti osvojila kolajno. Pred dvema letoma na SP v Areju je bila bronasta. Pred njo sta se takrat uvrstili le Italijanka Sofia, ki je morala domače prvenstvo izpustiti zaradi poškodbe, zmagala pa je Shiffrinova, ki je bila v Cortini branilka naslova.Američanka je tokrat zaostala za Suterjevo. Bila je sicer zelo dobro na poti, čeprav je nazadnje v tej disciplini tekmovala pred enim letom. Z zaostankom 47 stotink sekunde je osvojila svoj prvi superveleslalomski bron. Napaka, ki ji je verjetno odvzela zlato, se ji je primerila v spodnjem delu. Čehinja, ki je dobila uvodni superveleslalom sezone 2020/21 je pristala tik pod stopničkami na četrtem mestu (+0,53).Gut-Behramijeva je po drugem in tretjem mestu v superveleslalomih na SP vendarle skočila na najvišjo stopničko. Postala je komaj druga Švicarka z zlato kolajno v tej disciplini. Prva je, ki je dobila superveleslalom na SP v Crans Montani leta 1987, ko je bila ta disciplina prvič na sporedu SP. Tudi takrat sta bili na prvih dveh mestih Švicarki. Srebro je dobila. Tretje mesto za bron pa je takrat osvojila SlovenkaSlovenke so bila tokrat na tehnično zahtevni postavitvi daleč od najboljše petnajsterice.je na tekmi majhnih razlik zaostala za 2,64 sekunde in zasedla 24. mesto., ki je v Cortini pred štirimi leti zmagala na superveleslalomu za svetovni pokal, je zaostala za 2,86 sekunde in pristala na 25. mestu., zadnja na štartu, je na prvem superveleslalomu na veliki sceni zasedla 28. mesto med 40 uvrščenimi z zaostankom 3,20 sekunde.»Postavitev proge mi je bila, glede na moje sposobnosti, pisana na kožo, sploh tehnični del. A hitrost ni bila prava. Res je, da se je od včeraj do danes zelo ohladilo, tako da je bilo serviserjem težko ujeti tisto pravo temperaturo,« je po tekmi dejala Ferkova.Štuhčevo tekma prvenstva čaka v soboto na smuku: »Premalo sem si zaupala in premalo napadala. Res je, da je bila malce posebna postavitev, a bilo je za vse enako. Spoznala sem progo, kako in kaj je letos, tako da bo zdaj verjetno malo lažje.«Hrovatova, veleslalomska adutinja, je dodala: »Mislim, da sem si izbrala kar lepo tekmo za prvi štart na superveleslalomu. Nisem popolnoma zadovoljna, a kakor sem povedala že pred tekmo, nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Šele od tu lahko nekako delam naprej.«1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:25,512. Corinne Suter (Švi) 1:25,85 +0,343. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:25,98 +0,474. Ester Ledecka (Češ) 1:26,04 +0,535. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:26,16 +0,656. Marie-Michele Gagnon (Kan) 1:26,29 +0,787. Tamara Tippler (Avt) 1:26,38 +0,878. Michelle Gisin (Švi) 1:26,40 +0,899. Petra Vlhova (Slk) 1:26,41 +0,9010. Federica Brignone (Ita) 1:26,60 +1,09