Na stopničkah kar pet Slovencev, na vrhu Nika Križnar in Anže Lanišek

staSlovenski smučarski skakalci so na prvi od dveh tekem za pokal Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Kranju slavili trojno zmago. Na najvišjo stopnico odra za najboljše se je zavihtel Anže Lanišek, drugi je bil Lovro Kos, tretji pa Rok Oblak. V ženski konkurenci so se v našem taboru veselili dvojne zmage Nike Križnar in Nike Prevc.

Lanišek je s skokom, dolgim 107,5 m, vodil že po uvodni seriji, v drugi pa je potrdil zmago z največjo daljavo tekme (109,5 m). Na koncu je imel 26-letni član SSK Mengeš kar 15,2 točke naskoka pred Kosom (100 m in 106 m) in 17,5 točke pred Oblakom (102 m in 104 m).

Četrti je bil Avstrijec Janni Reisenauer (102 m in 102,5 m), peti pa Jernej Presečnik (102 m in 103,5 m). Med deseterico sta od naših skočila tudi osmouvrščeni Timi Zajc (103 m in 102) in desetouvrščeni Matija Vidic (101 m in 102 m), tik za njim pa je pristal Maksim Bartolj (100 m in 102 m). Med 80 tekmovalci iz dvanajstih držav sta točke osvojila tudi Marcel Rep (18.) in Gorazd Završnik (20.).

Nika Križnar je poletela do prepričljive zmage v pokalu FIS. FOTO: Terje Bendiksby/Reuters

Nika Križnar je imela kar 61,9 točke prednosti

Razred zase je bila tudi Nika Križnar (109,5 m in 108,5 m), ki je drugouvrščeno Niko Prevc (93 m in 102 m) preskočila kar za 61,9 točke. Slovenkama je družbo na zmagovalnem odru delala Čehinja Karolina Indrackova (94,5 m in 102 m), ki je na četrto mesto potisnila Katro Komar (93 m in 101 m). V top 10 so se od naših prebile tudi petouvrščena Jerneja Repinc Zupančič (94 m in 100 m), sedmouvrščena Taja Bodlaj (94 m in 98 m) in desetouvrščena Maja Vtič (94,5 m in 102,5 m).

Do točk so se dokopale še Lara Logar, Jerica Jesenko in Katarina Pirnovar, ki so se zvrstile med 15. in 17. mestom, Nika Vetrih (19.), Jerca Bečan (24.), Taja Košir (26.), Maja Kovačič (27.) in Tinkara Komar (28.). Na tekmi je nastopilo 39 skakalk iz devetih držav.

Jutri bosta na 110-metrski napravi pod Šmarjetno goro še dve preizkušnji, začeli pa se bosta ob 11. uri.