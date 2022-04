Najboljša vožnja mu je uspela v Pekingu, vztrajal bo (vsaj) še do Cortine

V Söldnu, 24. oktobra, je bil Žan Kranjec tretji na uvodnem veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev, v ponedeljek pa je v Kranjski Gori zmagal na veleslalomu, ki je štel za državno prvenstvo Slovenije. Njegova želja je, da z isto ekipo in trenerjem Klemenom Bergantom sodeluje še naprej.

»Državno prvenstvo v veleslalomu je bila moja zadnja tekma v sezoni 2021/22 ter s tem tudi resnično zaključek sezone,« je v pogovoru za STA dejal 29-letnik, ki je tudi z naslovom slovenskega prvaka potrdil, da je najboljši slovenski veleslalomist. »Kar se same tekme tiče, je moj fokus zagotovo bolj na svetovnem pokalu, olimpijskih igrah, oziroma velikih tekmovanjih. Ampak tudi državno prvenstvo jemljem resno, cilj mi je bil zmagati in vesel sem, da mi je uspelo. Bilo je bolj spomladansko, tople temperature. Ampak kljub vsemu je bila lepa tekma.«

Tekmovalni konec sezone še ne pomeni smučarskega konca za olimpijskega podprvaka. Prvih deset dni aprila bo Kranjec skupaj z ekipo preživel v Bolgariji, v Banskem na zdaj že tradicionalnem spomladanskem slovenskem pripravljalnem taboru.

»V Banskem bomo trenirali in naredili tudi kakšen test smuči,« je dejal Kranjec. Šele v drugem delu aprila, po 11., bo sledil premor, ko si bo vzel malo pavze od smučanja. »Po OI nisem imel veliko prostega časa. Ne samo zaradi OI, ampak zaradi sezone v celoti si želim malo spočiti glavo. Nimam pa še kakšnega posebnega plana, da bom šel kam na dopust. Malo se želim spočiti, preživeti čas s prijatelji, družino, malo se družiti, iti mogoče na morje, take zadeve,« pravi Kranjec.

Maja na kondicijske priprave v Ljubljano

Po aprilskem premoru ga v začetku maja najprej čakajo kondicijske priprave v Ljubljani. Za zdaj še ne ve, ali bo poleti šel na snežne priprave na južno poloblo v Argentino. Vsekakor pa se bo konec junija odpravil na trening na snegu v Saas Fee v Švici. Pred začetkom sezone 2022/23 ne načrtuje kakšne posebne revolucije.

»Pri opremi bom ostal na istem, načeloma sem bil zadovoljen. Na kakšni tekmi se nisem počutil sto odsotnega, ampak v večini primerov, tako pri tekmovalcih kot pri proizvajalcih je tako, da je zelo težko, da se prav vse ujema oziroma prilega optimalno. Vsi pa delamo na tem, da ti vse 'klapa'. Tudi za prihodnje je moj cilj, da imam večjo konstantnost skozi celotno sezono, na več tekmah, v različnih razmerah. Kdaj bi si želel boljše občutke, ampak na splošno sem bil zadovoljen z opremo.«

Pred olimpijskimi igrami so se za ključne izkazale spremembe v servisu. Znova je začel sodelovati z Matjažem Požarjem, s strani opremljevalca Rossignol pa je Kranjcu podporo po novem začel nuditi tovarniški serviser Francoz Philippe »Yul« Petitjean.

S koncem olimpijskega ciklusa se končuje pogodba glavnega trenerja moške ekipe za tehnični disciplini. Klemen Bergant je s Smučarsko zvezo Slovenije oziroma vodstvom panoge za alpsko smučanje v pogovorih za nov krog sodelovanja.

FOTO: Jorge Silva/Reuters

Po Cortini 2026 težko napoveduje

»Sigurno je moja želja, da z ekipo nadaljujemo naprej. Mislim, da bomo, ampak na koncu morajo to še 100-odstotno potrditi v panogi,« je v zvezi s tem dejal Kranjec. »Me bodo vprašali ... Oziroma so me že in smo se o tem tudi malce pogovarjali. Načeloma mislim, da bo šlo naprej tako, kot je bilo doslej,« si Kranjec želi še naprej sodelovanja s »Skalo«.

»Sigurno imam še cilj smučati nekaj let do naslednjih olimpijskih iger, po Cortini d'Ampezzo 2026 pa težko rečem. Lahko bom želel še, lahko pa tudi ne, bomo videli. Počutim se zdravega, motivacijo imam, želim si, da bi v prihodnjih nekaj letih še naredil kakšne dobre uspehe,« je Kranjec, ki bo 15. novembra dopolnil 30 let, potrdil, da niti slučajno še ne razmišlja o koncu tekmovalne poti.

Kranjec, ki je z osmimi uvrstitvami na zmagovalni oder v svetovnem pokalu ter dvema zmagama najboljši slovenski veleslalomist med moškimi, je imel v minuli sezoni še en razlog za veselje.

»Najbolj ponosen nase? Sigurno, če pogledam nazaj, z mojo drugo vožnjo na olimpijskih igrah. Vseeno je bila to daleč najboljša vožnja v sezoni in sem vesel, ponosen. Če sem lahko kje naredil tako vožnjo – če jo že ne naredim na vsaki tekmi – sem vesel, da mi je uspela na OI, na velikem tekmovanju. Kljub težavam, ki sem jih imel, ne vedno najboljšim rezultatom, sem ponosen in vesel, da mi je uspelo na OI,« je uspeh v Pekingu podoživel Kranjec.

»Sigurno so bile tudi tekme, na katerih sem si želel več. Nekajkrat sem imel rezultate okoli desetega, dvanajstega mesta. Kakšno tekmo sem si več očital, kakšno manj, ampak da bi pa rekel, da sem bil res razočaran nad sabo, pa niti ne,« Kranjec v minuli sezoni ni našel razlogov za preveliko nezadovoljstvo. Njegovi cilji bodo tudi v sezoni 2022/23 enaki.

»Sigurno si najprej želim čim bolje tekmovati na vsaki tekmi, se čim bolje pripraviti, biti v dobri formi, da se bom na vsaki tekmi ali vsaj na večini boril z najboljšimi za stopničke in za zmago. Upam, da bom na svetovnem prvenstvu, ki bo februarja v Courchevel/Meribelu, dobro pripravljen in da se tam spet borim za medalje. Cilje imam visoke. Pomembna sta mi in svetovni pokal in svetovno prvenstvo naslednje leto, tudi v skupni razvrstitvi si želim biti predvsem v veleslalomu čim boljši,« je sklenil Kranjec, ki je s sedmim mestom na svetovni startni listi v disciplini obdržal najboljše startno izhodišče v elitni veleslalomski sedmerici.