Najbolj razpoložena Japonka, Slovenke ostale brez treninga

Kot je bilo za pričakovati, so na veliki olimpijski skakalnici v Saporu namesto predvidenih kvalifikacij danes izpeljali še tretjo serijo za trening. Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so se tako odločili, ker je več ekip – med njimi tudi slovenska – na Japonsko pripotovalo brez prtljage in celotne opreme.

Kvalifikacije so preložili na jutrišnji dan, ko bo ob 16. uri po tamkajšnjem času (ob 8.00 po srednjeevropskem) na sporedu prva od dveh tekem za svetovni pokal. Na uradnem treningu je blestela japonska smučarska skakalka Juki Ito, ki je bila s 121 in 130 metri najboljša v uvodnih dveh serijah. V tretji, v kateri domača veteranka ni nastopila, je najboljši skok uspel izkušeni Avstrijki Jacqueline Seifriedsberger (129 m). Za največjo daljavo dneva je s 134,5 metra poskrbela Norvežanka Silje Opseth, ki je bila v uvodni seriji za trening druga.

Ob Slovenkah Emi Klinec, Katri Komar, Niki Križnar in Niki Prevc so brez treninga ostale tudi Kanadčanke Alexandria Loutitt, Nicole Maurer in Abigail Strate, Romunki Anamaria Delia Folea in Daniela Haralambie ter Sophie Sorschag, ki pod vodstvom ljubljanskega trenerja Jureta Radlja tekmuje za Kosovo.