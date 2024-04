Najslavnejša smučarska zaljubljenca sta se zaročila

Najslavnejši smučarski par, Američanka Mikaela Shiffrin in Norvežan Alexander Aamodt Kilde, je oznanil zaroko. Alpska smučarja sta zaroko oznanila na družbenih omrežjih s skupnimi fotografijami, posnetimi v Innsbrucku, na katerih Shiffrin razkazuje prstan. Datuma, ko si bosta izmenjala poročni zaobljubi, še nista določila.

Kilde je sledilce obvestil, da je še prezgodaj za določitev datuma poroke. »Verjetno se bo to zgodilo, ko se nekoliko ustaliva, tako da bo verjetno minilo nekaj let,« je dodal 31-letni Norvežan. Ta okreva po hudem januarskem padcu na smuku za svetovni pokal v Wengnu v Švici, zaradi katerega je moral predčasno končati sezono, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Shiffrin, najtrofejnejša alpska smučarka v svetovnem pokalu po Švedu Ingemarju Stenmarku, in Kilde, norveški specialist za smuk in superveleslalom, sta romantično zvezo potrdila maja 2021.

Devetindvajsetletna Američanka že nekaj let kraljuje v svetovnem pokalu. V minuli sezoni je bila zelo dobro na poti do skupne zmage v seštevku zime. A je iz končnega boja za osvojitev šestega velikega kristalnega globusa izpadla po poškodbi kolena v januarskem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo, zaradi katere je izpustila ključni del sezone. Veliko kroglo je ob odsotnosti Shiffrin osvojila švicarska tekmica Lara Gut-Behrami.

Po poškodbi se je vrnila in nastopila na zadnjih dveh slalomih sezone v Åreju in Saalbachu ter zmagala na obeh tekmah, s čimer je Shiffrin števec zmag v svetovnem pokalu premaknila na številko 97. To je 11 zmag več, kolikor jih je v času svoje kariere v osemdesetih osvojil prejšnji rekorder Stenmark (86).

Januarja, po hudi nesreči Kildeja v Wengnu, so po medijih hitro zaokrožile fotografije Shiffrin, kako bdi ob njegovi bolniški postelji.

»V težkih trenutkih se zaveš, kdo te ima rad in skrbi zate,« je komentiral Kilde.

Prav bivanje v bolnišnici, kjer je 31-letni Kilde okreval po izpahnjeni rami in hudi raztrganini na desni nogi, ga je pripeljalo do spoznanja, kako zelo veliko mu pomeni njegova partnerka.

»Bilo je veliko vzponov in padcev, to je jasno, a eden od vrhuncev je bila bližina z mojo družino in še posebej z Mikaelo,« je zaupal med oddajo, ki bo na sporedu v petek na kanalu norveške televizije NRK, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

»Med bivanjem v bolnišnici v Innsbrucku sem si rekel, da je prišel čas. Poklical sem in naročil prstan. Torej sem zaročen,« je dodal.

Posledice padca so bile tako hude, da je celo razmišljal o koncu tekmovalne poti, a je norveškim navijačem zagotovil, da še ne bo odnehal. »Vrnil se bom, čutim, da je to mogoče, da je to realno,« je dejal po poročanju NRK.

»Imam 31 let in to je na nek način najboljša starost. Lahko nadaljujem do 40. leta, a zdaj moram zablesteti. Zato se moram vrniti in znova poskusiti svojo srečo.«

Kilde je svoj edini veliki kristalni globus osvojil v sezoni 2019/20.