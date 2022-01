Naštudiral ritual, ki je obrodil sadove

V nadaljevanju preberite:

Kako je slovenski skakalni as Peter Prevc podoživel svoje odlične nastope minuli konec tedna v Zakopanah, kjer je bil na moštveni tekmi celo najboljši posameznik med vsemi tekmovalci, kaj je naredil in spremenil, da je začel v kratkem času skakati bistveno bolje, kaj si obeta od tekem konec tedna v Titisee-Neustadtu, kako gleda na bližnje olimpijske igre v Pekingu in zaskrbljenost pred okužbo z zloveščim virusom ...