Bilo je težko, na koncu sem imel že skoraj tekmovalno težo skakalca

Avstrijski trener Alexander Stöckl je v pogovoru za televizijo NRK podoživel spor z norveškimi smučarskimi skakalci, ki so ga po trinajstih letih »spodili« iz reprezentance. »Bilo je naporno in težko, toda slednjič smo vendarle našli skupni jezik, tako da lahko oboji normalno živimo naprej,« je razkril 50-letni Tirolec in priznal, da so ga zadnji tedni v prejšnji zimi in še nekaj časa po njej psihično zelo obremenjevali.

»Izgubil sem več kilogramov. Na koncu sem imel že skorajda tekmovalno težo skakalca,« je zaupal in pripomnil, da se je kor trener in osebnost razvi(ja)l v smer, ki za nekatere ni bila optimalna. »Ali z drugimi besedami: vztrajal sem pri stvareh, ki so se mi zdele pomembne, drugi pa jim niso pripisovali takšnega pomena. Trudil sem se pač, da bi bili uspešni,« se je razgovoril Stöckl.

Ko je med njim in skakalci enkrat nastala razpoka, je ni bilo mogoče več zakrpati, kar zelo obžaluje. Iz vsega tega se je sicer veliko naučil. »Da se je treba namreč vseskozi razvijati, čisto preprosto. Nikoli ne smeš ostati na mestu,« je poudaril avstrijski trener, ki zdaj deluje kot športni direktor za skoke in nordijsko kombinacijo na Poljskem.