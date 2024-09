Na finskem državnem prvenstvu zmagal – Kitajec

Finski smučarski skakalci, ki jih od junija vodi slovenski trener Igor Medved, se na nedavnem poletnem državnem prvenstvu niso proslavili. Na veliki napravi v Kuopiu je namreč prvo mesto premočno osvojil – Kitajec, in to še nordijski kombinatorec povrhu!

Zmagoslavje Jiawena Zhaoa, ki je zastopal barve domačega kluba Puijo, je bilo čisto kot solza, saj je bil s skokoma, dolgima 127 in 128 metrov, najboljši v obeh serijah. Zbral je 260,4 točke, kar 15,3 več od drugouvrščenega finskega reprezentanta v nordijski kombinaciji Ilkke Herole (120 m in 127 m). Najboljši skakalec je bil kot tretji Vilho Palosaari (120,5 m in 126 m), lanski mladinski svetovni prvak iz Whistlerja.

Na četrtem mestu je pristal še en Kitajec, in sicer Qiwu Song (119,5 m in 125), peti je bil Paavo Romppainen (120 m in 121 m), šele šesti pa dolgoletni finski reprezentant Antti Aalto (120,5 m in 118,5 m). Ob tem je treba pripisati, da na tekmi ni nastopil v zadnjih dveh sezonah najboljši finski skakalec Niko Kytösaho, ki se za novo zimo pripravlja s svojo ekipo.

Med dekleti je bila razred zase Jenny Rautionaho (108 m in 112 m), ki je za več kot 80 točk preskočila obetavno 17-letno nordijsko kombinatorko Minjo Korhonen, letošnjo mladinsko olimpijsko šampionko iz Gangvona in mladinsko svetovno prvakinjo iz Planice.