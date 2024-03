Nekoč vrhunska stroka, zdaj pa padec na raven turistične agencije

V nadaljevanju preberite:

Za slovensko reprezentanco v alpskem smučanju je najslabša sezona zadnjega poldrugega desetletja. Zato je že plačal davek z odhodom Miha Verdnik, vodja panoge. Sledijo še druge odpovedi, nekatere so pri SZS že začeli izročati. Kako na vse skupaj gledajo pri naših vodilnih klubih, kateri so tisti, ki najglasneje opozarjajo na napake? Kakšne bodo nove poteze in kakšna vsota, ki jo je za mladinske reprezentante odobril predsednik zbora za alpsko smučanje Janez Bijol?