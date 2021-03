Nika brez rumene majice zdržala le 24 ur

Rezultati tekem v Nižnem Tagilu (HS-97)

Sobota: 1. Kramer (Avs) 232,1 (96.5, 96), 2. Takanaši (Jap) 224,1 (92.5, 95.5), 3. Križnar 218,1 (94, 94), 11. Klinec 201,9 (88, 90.5), 13. Rogelj 200,9 (89, 88.5), 19. Komar 180,4 (83, 82.5), 28. Bogataj 169,6 (85, 81.5), 33. Repinc Zupančič (vse Slo) 79,7 (78.5)

Nedelja: 1. Kramer (Avs) 243,1 (97.5, 94.5), 2. Križnar (Slo) 232,3 (93.5, 94), 3. Takanaši (Jap) 230,0 (95.5, 88.5), 13. Rogelj 202,3 (84.5, 89.5), 14. Bogataj 199,1 (87.5, 90), 18. Klinec 195,8 (82, 88), 33. Komar 82,5 (77.5), 37. Repinc Zupančič (vse Slo) 78,6 (76.5).

Nov pozitiven test Zorana Zupančiča

Nika Križnar je dosegla še 8. stopničke v sezoni in 11. v karieri.

Pred zadnjima tekmama ima 5 točk naskoka pred Saro Takanaši.

Predskakalca v Planici bosta tudi kombinatorca Gašper Brecl in Vid Vrhovnik.

Vrstni red v svetovnem pokalu (11/13):

1. Križnar (Slo) 751, 2. Takanaši (Jap) 746, 3. Kramer (Avs) 660, 4. Opseth (Nor) 567, 5. Klinec 443, 14. Bogataj 210, 21. Brecl 140, 22. Rogelj 121, 37. Komar (vse Slo) 28.

Rok Tarman spet prvi po letalnici

Finale svetovnega pokala v nordijski kombinaciji v Klingenthalu:

Sobota: 1. Riiber (Nor), 2. Vatabe (Jap) + 0,7, 3. Lamparter (Avs) 1:05,3, 45. Vrhovnik, 48. Brecl (oba Slo) – 1 krog.

Nedelja: 1. Riiber 0:00, 2. Bjørnstad (oba Nor) + 3,7, 3. Riessle (Nem) 17,2, 32. Brecl 4:03,8, 34. Vrhovnik 4:21,5.

Končni vrstni red (15/15): 1. Riiber (Nor) 1140, 2. Geiger (Nem) 810, 3. Vatabe (Jap) 757, 55. Vrhovnik (Slo) 1.

Potem ko je moralapo sobotnem tretjem mestu v Nižnem Tagilu rumeno majico vodilne smučarske skakalke v svetovnem pokalu predati drugouvrščeni japonski šampionki, se 21-letna članica SSK Žiri ni pretirano vznemirjala. Ravno nasprotno: iz njenih besed je bilo namreč mogoče razbrati, da ji tako celo ustreza, saj se je malo otresla nadležnega pritiska, ki ga v razburljivem boju za veliki kristalni globus na zadnjih preizkušnjah prinaša najvišja štartna številka.»Lažje je napadati iz ozadja!« je takrat poudarila Križnarjeva, ki je brez rumene majice zdržala vsega 24 ur. Že na drugi tekmi na srednji napravi Štorklja (HS-97) si jo je namreč spet priborila, potem ko je z drugim mestom dobila dvoboj s tokrat tretjeuvrščeno Takanašijevo in se znova zavihtela na vrh skupne razvrstitve. Tako je Nika spet postavila stvari na svoje mesto in v seštevku vzpostavila razmerje moči, ki je vladalo že ob prihodu v Nižni Tagil.Vodilna Slovenka bo na zadnji postaji predolimpijske zime 2020/21 konec tedna v Čajkovskem, kjer bosta ob ekipni preizkušnji še dve posamični tekmi, branila pičlih pet točk naskoka pred 24-letno zvezdnico iz Azije. Obema pa se je sicer minuli konec tedna z dvema prepričljivima zmagama nekoliko približala. »Vrh je kar oddaljen, toda borila se bom do konca, potem pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo,« 19-letna na Nizozemskem rojena Avstrijka kljub precejšnjemu zaostanku (od Križnarjeve jo loči 91 točk) še ne namerava vreči puške v koruzo.Toda mlada skakalka iz Delnic v Poljanski dolini je zdaj trdno odločena, da skupnega vodstva ne bo več izpustila iz rok. »Za mano je nov super dan. Potem ko mi v kvalifikacijah (13.) veter ni bil ravno naklonjen, sem se v uvodni seriji dobro našla tudi v počepu. Počutila sem se res dobro in pognala sem v 'poden'. Vedela sem, da lahko napadem iz ozadja, in vesela sem, da mi je uspelo. Zdaj imam spet rumeno majico, ki jo moram obdržati do konca,« je poudarila Križnarjeva, ki je ni iztirilo, da je moral glavni trener slovenske reprezentance, ki je med nedavnim nordijskim SP v Oberstdorfu zbolel za covidom-19 in ga tudi prebolel, po novem pozitivnem testu na koronavirus ostati v hotelu.Pod vodstvom Zupančičevega pomočnikaso včeraj od naših do točk skočile šej (13.),(14.) in(18.), dan prej pa se je ob Klinčevi (11.), Rogljevi (13.) in Bogatajevi (28.) v finale prebila tudi(19.)., ki je priložnost za nastop na ruski turneji Blue bird (Modra ptica) dobila po samovoljni odpovedi, je bila s 33. in 37. mestom obakrat prekratka za točke. V pokalu narodov je prednost Slovenk pred drugovrščenimi Avstrijkami skopnela na vsega 31 točk.V Planici, kjer bodo jutri (15.30) preizkusili letalnico bratov Gorišek, je že vse nared za sredin začetek moškega velikega finala svetovnega pokala 2020/21. Kot prvi se bo znova po zaletišču spustil. Med tistimi, ki bodo v prihodnjih dneh opravljali vlogo predskakalca, sta tudi nekdanja reprezentantain, predtekmovalca bosta tudi naša najboljša nordijska kombinatorcain, ki sta minuli konec tedna na finalu svetovnega pokala v Klingenthalu na vseh treh preizkušnjah ostala praznih rok.