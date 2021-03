Nika Križnar na ekipni tekmi sijajna, sledi boj za kristalni globus

Super skakalna nedelja, v kateri so za slovo od sezone zapisane kar štiri tekme, se je začela z avstrijskim slavjem. Izbrana vrsta rdeče-belo-rdečih orlic je bila namreč najboljša na prestavljeni ekipni tekmi v Čajkovskem, Slovenke so osvojile 2. mesto.

Preizkušnjo bi podobno kot planiško ekipno v poletih na finalu sezone moških smučarskih skokov po sporedu morali izpeljati v soboto, vendar jo je zagodlo vreme in z močnim vetrom tako obe tekmi prestavilo na današnjo nedeljo, v kateri sta sicer začrtani tudi sklepni posamični preizkušnji. V ženski, ki se bo v Rusiji začela ob 8. uri, se naša Nika Križnar bori za veliki globus, za vodilno Saro Takanaši zaostaja za 15 točk.



Prav Križnarjeva pa je že v tem ekipnem boju imenitno skočila: s 101 metrom – kar je bila tudi daljava te tekme – je bila krepko daljša od sotekmovalk (Špela Rogelj 86,5; Katra Komar 85,5; Urša Bogataj 86) in tudi nemških tekmic, ki so bile na 3. mestu najbližje našim skakalkam. V vrstnem so si sledile Norveška, Rusija, Japonska, Češka, Kanada in ZDA. Takanašijeva je na tej ekipni tekmi skočila 92,5 m.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: