Nika Križnar ostaja nepremagljiva

Slovenske smučarske skakalke so povsem prevladovale na drugi posamični tekmi poletne velike nagrade v Rasnovu (Rom). Nika Križnar, ki je že v soboto potrdila skupno zmago v seštevku tega tekmovanja v smučarskih skokih, je zmagala še šestič po vrsti, Ema Klinec je bila druga, Nika Prevc pa je slovenski uspeh dopolnila s tretjim mestom.

Vse Slovenke so tekmovanje končale v najboljši deseterici. Znova se je izkazala 15-letna Ajda Košnjek, ki je bila tako kot v soboto 5., Katra Komar, ki je bila v soboto 14., je tokrat posegla po 10. mestu.

Križnarjeva pa je dosegla še šesto zmago v nizu in je po prav toliko tekmah na čelu skupnega seštevka s popolnim izkupičkom 600 točk. »Danes je bila tekma malo težja, tudi skoki niso bili ravno takšni, kot sem si sama želela. Bilo je malo več napetosti, kar se je videlo tudi na samem preletu. Vesela sem, da sem še vseeno garala do konca, ostala mirna in pokazala solidne skoke, ki so bili dovolj za 1, mesto,« je poudarila 23-letnica in dodala: »Vesela sem za celotno ekipo, da smo dokazali iz kakšnega testa smo. Top 3, to je zgodovinska tekma poletne velike nagrade! Komaj čakam na nov izziv, ida poizkusim priti še do zadnje zmage,« je napovedala napad na še sedmo zmago po vrsti.

Poletna sezona se bo sklenila 7. oktobra v Klingenthalu. V razvrstitvi sezone ostaja Križnar nepremagana v letošnji poletni veliki nagradi, Nika Prevc je četrta, Ema Klinec osma, Ajda Košnjek deveta, Katra Komar pa pred finalom v Klingenthalu dvanajsta, Slovenke tudi vodijo v pokalu narodov.

Kos na vrhu v Nemčiji

Lovro Kos je zanesljivo dobil drugo tekmo celinskega pokala smučarskih skakalcev v Klingenthalu, potem ko je bil prepričljiv v obeh serijah. Na drugem mestu je bil Norvežan Benjamin Østvold, tretji je bil domačin Pius Paschke.

Domen Prevc je po sobotni zmagi tokrat pristal na 8. mestu, Jernej Presečnik je bil 10. Točke je vnovič osvojil Matija Vidic, zasedel je 19. mesto, izven finala sta ostala Jan Bombek in Maksim Bartolj.

Poletni del celinskega pokala se bo sklenil s tekmami v Lake Placidu.