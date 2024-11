Nika Prevc blesti, napočil dan za prvo slovensko zmago v tej sezoni

Smučarski skakalci in skakalke bodo danes v Lillehammerju tekmovali na posamičnih tekmah za svetovni pokal. Na ženski, ki se bo začela ob 12.30, bo v vlogi glavne favoritinje Nika Prevc, medtem ko v moški konkurenci vsaj po mešani ekipni tekmi v slovenskem taboru niso bili zadovoljni. Preizkušnja skakalcev se bo začela ob 16. uri.

V igri šest skakalk in pet skakalcev

Dobitnica velikega kristalnega globusa v minuli sezoni Nika Prevc je bila na mešani ekipni tekmi, na kateri je Slovenija zasedla četrto mesto, daleč najboljša posameznica. Svoje tekmice je z odličnima skokoma ugnala za več kot 25 točk, s čimer na prvo posamično tekmo prihaja z dobrimi občutki.

»Zadovoljna sem, da sem vsak skok opravila malce bolje. Vem, da dobro skačem,« je samozavestno dejala Prevčeva. V kvalifikacijah, te se bodo začele ob 11. uri, bodo nastopile še štiri varovanke glavnega trenerja Jurija Tepeša, in sicer Tina Erzar, Taja Bodlaj, Katra Komar, Ema Klinec ter Nika Vodan.

Anže Lanišek v zraku FOTO: Reuters

V moški vrsti bodo v kvalifikacijah (14.45) nastopili Žak Mogel, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Lovro Kos. Na mešani ekipni tekmi sta nastopila Lanišek in Zajc, a sta med 16 skakalci zbrala dovolj za osmo oziroma deseto mesto. Glavni trener Robert Hrgota ni bil zadovoljen s prispevkom in upa na boljše nastope na prvi posamični tekmi sezone.

V nedeljo bosta prav tako ob 12.30 in 16.00 še drugi posamični tekmi, preden se bo karavana prihodnji konec tedna preselila v finsko Ruko.