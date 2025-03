Nika Prevc sijajna tudi na veliki skakalnici v Trondheimu

Slovenski šampionki Niki Prevc prehod na večjo skakalnico v Trondheimu, na kateri bo jutri (16.00) na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju tekma mešanih ekip, ni povzročil nobenih težav. V uvodni seriji za uradni trening je imela namreč s 126 metri drugo oceno za Norvežanko Anno Odine Strøm (139,5 m), v drugi pa je s 138,5 metra najdaljša med vsemi.

Zadnjo serijo so po 54 skakalkah prekinili in odpovedali, dotlej pa je v močnem sneženju najboljši nastop uspel Nemki Juliane Seyfarth (109 m). Prevčeva tako ni dobila tretje priložnosti; kakor tudi ne slovenska rekorderka Ema Klinec, ki je imela pred tem s 118,5 in 116 metri dvanajsti in 14. dosežek.

Tina Erzar (99 m in 96 m) je imela 31. in 40 oceno, Katra Komar (90,5 m in 99 m) pa je obakrat pristala na 38. mestu. V prekinjeni seriji je Komarjeva doskočila pri 87,5 metra, Erzarjeva pa pri 74 metrih. V prvi seriji je imela tretji dosežek Norvežanka Eirin Maria Kvandal (122 m), ki se je v drugi najbolj približala Prevčevi s 134 metri.

Ženska posamična tekma na veliki skakalnici bo na sporedu v petek (16.15), kvalifikacije zanjo pa večer prej (20.30).