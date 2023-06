Nika Prevc na evropskih igrah na Poljskem skočila do srebrne kolajne

Mlada slovenska smučarska skakalka Nika Prevc se je odlično odrezala na premierni skakalni tekmi na evropskih igrah na Poljskem. S skokoma, dolgima 97,5 in 100,5 metra, si je 18-letna članica kranjskega Triglava izbojevala srebrno kolajno. Za avstrijsko zmagovalko Jacqueline Seifriedsberger (99 m in 98,5 m) je zaostala za vsega 0,3 točke.

Vrhunsko pripravljenost sta na srednji napravi v Zakopanah potrdili tudi Nika Križnar (93 m in 98 m) in Katra Komar (93,5 m in 95,5 m), ki sta druga za drugo pristali na četrtem oziroma petem mestu.

Od naših skakalk sta nastopili tudi Maja Vtič in Ajda Košnjek, ki sta zasedli 15. oziroma 19. mesto.

Nika Prevc druga že po uvodni seriji

Slovenske skakalke so bile že po uvodni seriji v odličnih izhodiščnih položajih. Nika Prevc je s skokom, dolgim 97,5 metra, držala drugo mesto. V vodstvu je bila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger (99 m), ki je imela pičle pol točke zaloge pred nadarjeno skakalko iz Dolenje vasi pri Železnikih.

Zelo dober nastop je na srednji napravi v Zakopanah uspel tudi Katri Komar (93,5 m), ki je bila peta, za tretjeuvrščeno Avstrijko Marito Kramer pa je zaostajala za 6,6 točke. Elitno sedmerico je zaokroževala Nika Križnar (93 m), v finale pa sta se od naših zanesljivo uvrstili tudi Maja Vtič (84,5 m) in Ajda Košnjek (81 m), ki sta zasedali 14. oziroma 17. mesto.