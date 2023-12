Norveška šampionka presenetila z novico, medtem ko se je borila s solzami

Čeprav se je v skakalnih krogih že nekaj časa šušljalo, da se Maren Lundby spogleduje s koncem športne poti, je na Norveškem danes vendarle močno odjeknila novica, da se je odločila svoje smuči postaviti v kot. Še pred sezono je namreč na glas razpredala o svojih ciljih, med katerimi je izpostavila celo lov na veliki kristalni globus.

»Na to novinarsko konferenco sem vas povabila, da vam sporočim svojo odločitev, o kateri sem dolgo premišljevala. Po 16 letih vrhunskega športa, od tega dolgo v svetovnem vrhu, moja želja po treningih in skokih ni več tako goreča, kot je nekoč bila. Zaradi tega sem se odločila, da končam kariero. To je v tem trenutku najboljše zame,« je na hitro sklicani novinarski konferenci sporočila 29-letna Norvežanka, medtem ko se je borila s solzami.

Marca letos se je Maren Lundby v Planici ovenčala z naslovom svetovne podprvakinje na veliki skakalnici. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Maren Lundby je ena od najuspešnejših smučarskih skakalk v zgodovini. V svetovnem pokalu je nanizala kar trideset zmag in osvojila tri velike kristalne globuse (v sezonah 2017/18, 2018/19 in 2019/20). Ob tem se lahko pohvali z naslovom olimpijske prvakinje iz Pjongčanga 2018, na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju pa je skupaj z ekipnimi osvojila kar deset kolajn, tudi dve zlati (na srednji napravi v Seefeldu 2019 in veliki skakalnici v Oberstdorfu 2021).

Potem ko je zaradi težav z vzdrževanjem teže izpustila celotno olimpijsko zimo 2021/22, se je v velikem slogu vrnila v prejšnji sezoni in v Planici mnoge presenetila z osvojitvijo naslova svetovne podprvakinje na Bloudkovi velikanki. Za nameček je prispevala svoj delež tudi k bronastemu odličju Norveške na ženski ekipni preizkušnji. V Vikersundu je nato poletela še do osebnega rekorda – 216,5 metra.