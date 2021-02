Norveška ubranila naslov, Slovenija v ozadju

Jakov Fak in Klemen Bauer sta preizkusila sneg na Pokljuki. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Prvi komplet kolajn na svetovnem prvenstvu v biatlonu na zasneženi Pokljuki je razdeljen. V tekmi mešanih štafet, najmlajši disciplini na SP, je bila najboljša Norveška, ki je ubranila naslov. Druga je bila presenetljivo Avstrija in tretja Švedska, ki je v zadnjih metrih premagala Ukrajino.Slovenija (terin) je bila dobra na strelišču in slabša v smučini ter zasedla šestnajsto mesto. Boljšo uvrstitev sta preprečila dva zgrešena strela Žive Klemenčič.Jutri bo na Pokljuki prost dan, v petek pa bo na vrsti moški šprint, v katerem bo med favoriti za odličja tudi Fak. Ta je dobro opravil kot prvi tekmovalec, zgrešil samo zadnji strel in ga takoj popravil, hiter je bil tudi v teku.