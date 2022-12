Norveški as razred zase, do točk dva slovenska biatlonca

Norveški biatlonec Johannes Thingnes Bø je v svojo korist odločil tudi današnji šprint za svetovni pokal v Hochfilznu. S tretjo zmago v sezoni in 55. med elito ima petkratni olimpijski prvak lepo izhodišče tudi za podvig na nedeljski zasledovalni preizkušnji. Točk sta si pritekla in pristreljala dva slovenska reprezentanta: Jakov Fak je zasedel 25., Lovro Planko pa 31. mesto.

Bø, ki je vroči kandidat za osvojitev velikega kristalnega globusa, si je s strelsko ničlo priboril kar 43 sekund naskoka pred Francozom Emilienom Jacquelinom in 46,9 pred rojakom Sturlo Holmom Lagreidom, ki sta po enkrat zavila v kazenski krog.

Najboljši med Slovenci je bil spet Fak s 25. mestom, a si je glede na en kazenski krog pridelal kar velik zaostanek skoraj 1:50 minute. Do točk je z eno napako na strelišču in 31. mestom prišel tudi najmlajši v slovenski vrsti Planko, ki je potrdil napredek v pripravljalnem obdobju in se med elito povzpel najvišje doslej.

Alex Cisar, ki je bil brezhiben s puško, je pristal na 46. mestu, z dvema napakama in 52. mestom pa se je na zasledovanje uvrstil tudi Anton Vidmar. Miha Dovžan je z 72. mestom že končal posamične nastope v Avstriji.