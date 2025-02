Norvežan in Švedinja najhitrejša v sprintu

Švedinja Maja Dahlqvist in Norvežan Erik Valnes sta zmagovalca sprinterske tekme v klasičnem koraku za svetovni pokal v smučarskem teku v italijanskem mestu Cogne. Slovenci se niso prebili v izločilne boje, najbližje uvrstitvi je bil Nejc Štern na 37. mestu v kvalifikacijah.

Dahlqvist je v ženskem finalu za 0,94 sekunde ugnala Švicarko Nadine Fähndrich, na najnižjo stopničko na odru za zmagovalke pa je stopila Nemka Laura Gimmler (+ 1,25).

Tridesetletna Švedinja, olimpijska podprvakinja v sprintu iz Pekinga 2022, je dosegla šesto posamično zmago v svetovnem pokalu in prvo po decembru 2021. V seštevku svetovnega pokala trdno vodilna ostaja Američanka Jessie Diggins, ki je danes nastope končala v polfinalu.

Pri moških so na prvih treh mestih končali vsi trije Norvežani, ki so startali v finalu. Zmagovalec kvalifikacij Valnes je bil vseskozi prepričljiv, na koncu pa je za 0,72 sekunde ugnal rojaka Ansgarja Evensena in za 1,19 Evena Northuga. Valnes in Northug sta sicer že v petek slavila na ekipnem sprintu.

Nejc Štern je za pol sekunde zgrešil uvrstitev v finale. FOTO: Ana Štern/sloski

Podobno kot v ženski konkurenci je tudi Valnes dosegel svojo šesto posamično zmago v svetovnem pokalu, prvo letos, in izkoristil odsotnost prvega norveškega zvezdnika Johannesa Høsflota Klæboa. Slednji ima v skupnem seštevku svetovnega pokala še vedno dovolj veliko prednost, da bo obdržal rumeno majico vodilnega.

Vsi slovenski tekači so nastope sklenili že v kvalifikacijah. V ženski konkurenci je od Slovenk nastopila le Anja Mandeljc in v konkurenci 58 tekmovalk končala na 48. mestu. Za zmagovalko kvalifikacij, Finko Jasmi Joensuu, je na 1,3 km dolgi progi zaostala za 17,99 sekunde.

Štern je za Valnesom zaostal za 7,10 sekunde, prvo trideseterico in izločilne boje pa zgrešil za dobre pol sekunde. Miha Šimenc, ki je skupaj s Šternom na ekipnem sprintu v petek zasedel 11. mesto, je zaostal dve desetinki več in pristal na 39. mestu. Oba bosta tako vknjižila nekaj točk za svetovni pokal.

Na startu sta bila med 88 tekmovalci še Anže Gros in Miha Ličef. Gros je z zaostankom 12,59 sekunde pristal na 62. mestu, Ličef pa je zaostal za 20 sekund in bil 74.

V nedeljo bosta v Cognu na sporedu še preizkušnji na 10 km prosto.