Norvežan in Švicar v Kranjski Gori zdaj že kot doma

V nadaljevanju preberite:

Dejansko je bil 61. pokal Vitranc prav poseben, saj so se ob vznožje podkorenske strmine po treh letih spet vrnili gledalci. Škoda le, da Žan Kranjec ni ponovil sanjske ravni z olimpijskega veleslaloma, vseeno pa je 7000 navzočih v dveh dneh zaploskalo njegovi predstavi. Junaka spektakla na snegu sta bila Švicar Marco Odermatt in Norvežan Henrik Kristoffersen, ki sta v Kranjski Gori vselej zelo hitra. In kaj pravi Kranjčev trener Klemen Bergant pred finalom sezone v Franciji?