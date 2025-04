Branilci naslova začeli nov pohod, Kopitar znova jutri zjutraj (VIDEO)

Hokejisti Florida Panthers so uspešno začeli končnico severnoameriške lige NHL. Branilci naslova so v prvem krogu končnice vzhodne konference v prvi bitki za Florido v boju na štiri zmage premagali Tampa Bay Lightning s 6:2. Matthew Tkachuk je dosegel dva zadetka in podal za zadnji gol na tekmi.

Panterji so v lanski sezoni v finalu za Stanleyjev pokal zmagali proti Edmonton Oilers. V bitki za Ontario so Ottawa Senators izgubili tudi drugo tekmo proti Toronto Maple Leafs. Po uvodnem porazu z 2:6 so gostje tokrat po podaljšku izgubili z 2:3.

Zelo dobro kaže ekipi iz Severne Karoline. V Raleighu so zadeli Shayne Gostisbehere, Jordan Martinook in Seth Jarvis, vratar Frederik Andersen pa je bil zanesljiv s 25 obrambami za vodstvo 2:0 v zmagah zasedbe Carolina Hurricanes proti New Jersey Devils. Orkani so na drugi tekmi prvega kroga končnice zmagali s 3:1.

"Obožujem končnico, čutim, da iz mene izvleče najboljše," je Martinook dejal, ko so ga vprašali o tem uspehu. "Ne vem. Samo obožujem čustva, energijo iger. To je najbolj zabaven čas v letu z razlogom."

V Las Vegasu je blestel Kiril Kaprizov, ki je dosegel dva zadetka in podajo za gostujočo zasedbo Minnesota Wild. Ta je na drugi tekmi končnice zahodne konference spravila na kolena najboljšo ekipo pacifiške skupine Vegas Golden Knights s 5:2 ter poravnala izid v zmagah na 1:1. Tretja tekma bo v četrtek zvečer v St. Paulu v Minnesoti.

To je bila prva zmaga Minnesote nad Golden Knights v sezoni. Vegas je zmagal na vseh treh prejšnjih obračunih redne sezone in nato v nedeljo zvečer dobil prvo tekmo s 4:2.

Slovenski zvezdnik Anže Kopitar bo drugo zmago proti Edmontonu lovil na domačem ledu jutri ob 4.00 zjutraj, skušal bo ponoviti uspeh Luke Dončića proti Minnesoti v isti dvorani. Takoj po tekmi so se v Crypto.com Areni začela dela, da bo led do tekme Los Angeles Kings nared za hokejiste.