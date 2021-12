Obeta se dvoboj Kobajašija in Geigerja, Slovenci v krogu favoritov

Na jubilejni 70. izvedbi nemško-avstrijske turneje je prvi favorit za zlatega orla, s katerim se lahko od Slovencev doslej pohvalita le Primož Peterka in Peter Prevc, Japonec Rjoju Kobajaši. Zadnji dve turneji je zmaga odšla na Poljsko. V sezoni 2019/20 je zmagal Dawid Kubacki, lani pa je svojega že četrtega zlatega orla osvojil Kamil Stoch. Težko je verjeti, da bi Stoch lahko ubranil lansko zmago, saj to zimo za zdaj še ne blesti in ni v pravi formi. Vendar je trikratni olimpijski prvak že večkrat dokazal, da ga nikoli ne smeš kar odpisati. Na njegovi strani so predvsem bogate izkušnje.

Kdo bo njegov naslednik, bo znano 6. januarja 2022, ko bodo skakalci opravili vse štiri postaje turneje – Oberstdorfu (29. decembra) sledijo še Garmisch-Partenkirchen (1. januarja 2022), Innsbruck (4.) in Bischofshofen (6.).

Prvi favorit Kobajaši

Najboljše skoke in s tem največ možnosti za zlatega orla ob jubilejni izvedbi turneje ima ta čas Kobayashi, ki je turnejo že osvojil v sezoni 2018/19 in takrat celo s pokrom zmag na vseh štirih prizoriščih. Japonec je sicer v skupni razvrstitvi svetovnega pokala to zimo po osmih posamičnih tekmah na drugem mestu za Nemcem Karlom Geigerjem, a je moral zaradi okužbe s covidom-19 izpustiti dve tekmi sezone.

Petindvajsetletni Kobayashi je tudi zmagovalec zadnje tekme svetovnega pokala: na generalki v Engelbergu je slavil svojo 22. zmago v karieri. Pred tem je v sezoni zmagal še v Ruki in nato tudi v Klingenthalu in je edini s tremi zmagami v sezoni. In ne le to, na strani Kobayashija proti drugemu favoritu Geigerju so tudi izkušnje z naporne turneje, na kateri mora skakalec dobro opraviti osem skokov zapovrstjo, saj jo je Japonec enkrat že osvojil. Geigerju po drugi strani še manjkajo tovrstne izkušnje, čeprav je 28-letnik lani v boju za zlatega orla zasedel končno drugo mesto.

Geiger je to sezono zmagal dvakrat, v Nižnjem Tagilu in Engelbergu, trikrat je bil drugi in vso zimo kaže konstantne skoke. Z izjemo 22. mesta v Klingenthalu na preostalih tekmah nikoli ni bil slabši kot peti. Ta konstantnost mu je tudi prinesla rumeno majico v svetovnem pokalu in prednost 98 točk. V najboljši peterici skakalcev to zimo so še lanski skupni zmagovalec sezone Norvežan Halvor Egner Granerud (3.), Slovenec Anže Lanišek (4.), ki je na zadnjih dveh postojankah nekoliko popustil, ter Avstrijec Stefan Kraft (5.), ki je to zimo enkrat že zmagal, prav tako že ima enega zlatega orla v sezoni 2014/15, vendar še ni v pravi formi.

Trije slovenski skakalci med širšimi favoriti turneje

Med zdajšnjimi slovenskimi skakalci ima zlatega orla le Peter Prevc, lani skupno osmi, ki si je tudi letos priboril mesto v slovenski ekipi. Selektor Robert Hrgota je v ekipo poleg nekdanjega šampiona turneje imenoval še Laniška, Ceneta Prevca, Timija Zajca in Lovra Kosa, kot šestega člana ekipe, ki se bo v ponedeljek odpravila v Nemčijo, pa je izbral povratnika po koronski okužbi Žigo Jelarja.

Poznavalci skokov to zimo kar tri slovenske skakalce, ob Lanišku še Ceneta Prevca in Zajca, uvrščajo med širše favorite turneje – med njimi so tudi Nemec Markus Eisenbichler, Švicar Killian Peier, Norvežan Marius Lindvik in drugi –, ki bi se lahko, če se jim vse poklopi, borili za visoka mesta. Cilji slovenske vrste za prvi vrhunec sezone so bili začrtani že pred olimpijsko zimo in se niso spremenili. Hrgota si želi enega skakalca med šest ali dva med deset oziroma tri med 15. Slovenci so v zimo odlično vstopili, z izjemo »kiksa« v Klingenthalu pa so se z vsakega prizorišča doslej vrnili domov s stopničkami.

A tudi selektor se zaveda, da si takšne napake skakalci na turneji ne smejo privoščiti, saj te že vsak ponesrečen skok lahko močno oddalji od cilja.

»Treba bo delati na tem, da se nam takšni 'kiksi' ne bodo dogajali, saj vemo, da si na novoletni turneji tega ne moremo privoščiti. Sploh če želimo ciljati na visoka mesta ali zmagovalni oder. Želim bolj konstantno nadaljevanje, manj nihanj in večjo samozavest,« je s pogledom proti turneji dejal Hrgota.

Najboljše skoke v zadnjem obdobju med Slovenci niza Timi Zajc, ki je na zadnji postojanki pred turnejo v Engelbergu stal na zmagovalnem odru, nato pa sredi minulega tedna na Bloudkovi velikanki prepričljivo osvojil še naslov državnega prvaka.

»Po dolgem času sem spet državni prvak in tega sem zelo vesel. Od Engelberga naprej nizam lepe skoke in sem res v zelo dobri formi. Le tako moram zdržati do novoletne turneje,« je pred začetkom lova na zlatega orla optimističen 21-letni Zajc.

Tudi letošnja turneja za zaprtimi vrati

Tako kot na lanski novoletni turneji štirih skakalnic tudi letos na 70. izvedbi ne v Nemčiji ne v Avstriji ne bo gledalcev. Profesionalne športne prireditve na Bavarskem morajo ob zaostrenih protikoronskih ukrepih potekati za zaprtimi vrati. Skakalci se bodo v Oberstdorfu pod Senčno goro 29. decembra ter v Ga-Paju na prvi dan novega leta spet borili brez prisotnosti gledalcev, tribune bodo okrasili zgolj s kartonastimi navijači.

Dolgo je kazalo, da bo drugače kot lani, ko gledalcev ni bilo celotno sezono, potekal vsaj avstrijski del turneje. Če je še pred nekaj dnevi veljalo, da bodo tretjo in četrto tekmo turneje v Innsbrucku ter Bischofschofnu lahko obiskali ljubitelji smučarskih skokov ter da bodo kralja turneje kronali pred polnimi tribunami, se je to tik pred zdajci spremenilo.

»Obžalujemo takšno odločitev, ki bo prizadela gledalce in športnike, a želimo oblastem pomagati v prizadevanjih pri omejevanju koronske pandemije,« so sporočili iz avstrijske zveze.

Letošnja nagrada za skupnega zmagovalca bo znašala kar 100.000 švicarskih frankov (96.000 evrov), kar je petkrat več kot je zmagovalec prejel doslej. Skakalec, ki bi zmagal na vseh štirih tekmah in dobil tudi vse kvalifikacije, bi lahko skupaj zaslužil 150.000 frankov.