Odermatt še naprej matira tekmece

Švicar Marco Odermatt je leto 2023 zaokrožil na najlepši možni način z zmago. Leto, ki se bo končalo v nedeljo, je odprl 7. januarja z zmago na veleslalomu v Adelbodnu ter končal danes z zmago na superveleslalomu v Bormiu. Odermatt bo v leto 2024 vstopil kot vodilni v seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev. Slovenca sta ostala brez točk.

Odermatt je konkurenco premagal za skoraj sekundo. Manjše presenečenje na zmagovalnem odru je Avstrijec Raphael Haaser (+0,98), ki je prav v Bormiu še drugič v karieri stopil na oder za zmagovalce, potem ko je bil na tem superveleslalomu drugi že pred dvema letoma.

Zato pa vsekakor ni presenetljivi nosilec tretjega mesta na osmem moškem superveleslalomu v Bormiu kot posamični tekmi. Tega je zasedel norveški as, svetovni podprvak Aleksander Aamodt Kilde (+1,31), zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v sezoni 2019/20, ki za zdaj ostaja brez zmage v sezoni 2023/24.

Odermatt je od začetka sezone 2023/24 zmagal na štirih tekmah, na treh veleslalomih in superveleslalomu v Bormiu, kjer je slavil že lani. Postal je prvi alpski smučar, ki je dvakrat osvojil zmago na superveleslalomskih tekmah na Stelviu, in to zapovrstjo.

Z enajsto superveleslalomsko zmago je postal tudi najuspešnejši Švicar v moški konkurenci v tej disciplini. Pirmin Zurbriggen jih ima 10. Od Švicarjev ima superveleslalomskih zmag več le Lara Gut-Behrami, in sicer 19. Odermatt je osvojil 28. zmago v svetovnem pokalu, sedemnajst zmag je nanizal v letu 2023.

Nastopila sta dva Slovenca, ki se nista uvrstila med dobitnike točk. Oba sta nastopila z visokima štartnima številkama 35 in 51. Martin Čater je ostal brez uvrstitve, potem ko je odstopil. Miha Hrobat se je na tej zahtevni progi bolje znašel, a je ostal prekratek za uvrstitev med najboljših trideset.

Njegov zaostanek je znašal 3,59 sekunde, kar je zadoščalo za 33. mesto. Vsaj točko je zgrešil za 42 stotink sekunde. Hrobat se je na četrtkovem smuku odrezal precej bolj, osvojil je 11. mesto, kar je njegov najboljši dosežek v svetovnem pokalu v tej sezoni.

Svetovni pokal alpskih smučarjev se bo v letu 2024 nadaljeval s tekmama v veleslalomu in slalomu 6. in 7. januarja v Adelbodnu.