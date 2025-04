Alarm v Vikersundu: prihodnost letalnice zelo negotova

V Vikersundu so zagnali vik in krik. »Tako ne gre več naprej!« je poudaril Leif Arne Berget, vodja prireditvenega odbora tekmovanja za svetovni pokal v smučarskih poletih na Norveškem.

Čeprav so organizatorji zmanjšali stroške prireditve v Vikersundu, so imeli še vedno veliko izgubo. Kakor so razkrili, so v minuli zimi pridelali 3,8 milijona norveških kron (315.000 evrov) minusa. »Rdečih številk smo se bali. Tako preprosto ne gre več naprej. Ne moremo si privoščiti, da bi imeli tudi v prihodnje takšno izgubo,« je v pogovoru za norveški časnik Dagbladet zmajeval z glavo Berget.

Največje stroške imajo z vzdrževanjem in zasneževanjem letalnice, ki jih z denarjem od prodanih vstopnic nikakor ne morejo pokriti. Nič čudnega, ko pa so nazadnje našteli zgolj 6000 gledalcev. Zaradi tega so prireditelji že sklicali krizni sestanek s pristojnimi na norveški smučarski zvezi.

»Strinjali smo se, da bomo potegnili črto in naredili temu konec. V prihajajočih mesecih moramo tesno sodelovati in ugotoviti, kako se bomo izognili nadaljnjim izgubam,« je še dejal vodja prireditvenega odbora v Vikersundu, Tekmovanje na največji norveški napravi za naslednjo zimo ostaja v koledarju svetovnega pokala, njegova nadaljnja prihodnost pa je glede na vse okoliščine – vštevši posledice afere s predelanimi dresi Mariusa Lindvika, Johanna Andreja Forfanga & Co. na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu – precej negotova.