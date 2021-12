Mikaela Shiffrin več kot 10 sekund pred Slovenkami

V prepričljivem vodstvu je po prvi vožnji veleslaloma v Courchevelu nosilka rdeče majice vodilne v veleslalomskem seštevku sezone 2021/22 Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima v cilju 0,74 sekunde naskoka pred drugouvrščeno Švicarko Michelle Gisin. Švedinja Sara Hector na tretjem mestu zaostaja že za več kot sekundo (+ 1,03). Nastop se ni posrečil najboljši slovenski veleslalomistki Meti Hrovat, ki se je na progo podala kot druga, a odstopila.

Ana Bucik se je iz štartne hišice pognala s številko 20 in v cilj prišla kot 14. z 2,53 sekunde zaostanka. Andreja Slokar (št. 24) je bila podobno hitra kot njena primorska rojakinja, toda Ajdovka je nato z veliko slabšim nastopom v spodnjem delu v cilj prišla šele kot 19. z ogromnim zaostankom (+ 3,31). Da snežna podlaga takrat ni dovoljevala večjih presežkov, sicer dokazuje dejstvo, da je Slokarjevo do konca prve vožnje uspela prehiteti le ena tekmica.

Neja Dvornik se je s številko 47 na progo podala kot zadnja Slovenka in zasedla 29. mesto (+ 4,30), tudi ona pa je izgubila le eno mesto in bo z identičnim izidom kot Švicarka Simone Wild otvorila finalno vožnjo ob 13. uri. Skupni zaostanek Slovenk, ki so prišle do cilja, za vodilno Shiffrinovo sicer znaša kar 10,14 sekunde ...