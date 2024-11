Češki junak v vratih zmajev vsaj še dve sezoni

Češki hokejski vratar Lukaš Horak je z ljubljansko Olimpijo podaljšal sodelovanje za naslednji dve sezoni. Kot so danes sporočili iz Olimpije, bo Horak, ki je postal nepogrešljiv člen ekipe, v dresu zmajev branil tudi v sezonah 2025/26 in 2026/27.

Horak se je Olimpiji pridružil pred lansko sezono in s svojimi obrambami postal ljubljenec ljubljanskih navijačev. Iz tekme v tekmo dokazuje, da je eden najboljših vratarjev v ligi ICEHL, so zapisali v taboru zmajev.

»Zelo sem zadovoljen, da ostajam pri Olimpiji. Ekipa je vsako leto močnejša, cilji so vedno višji in navijači so izjemni. Ljubljana je čudovito mesto, v katerem se odlično počutim. To so razlogi, zaradi katerih je bila odločitev za podaljšanje sodelovanja zelo enostavna,« je ob podaljšanju pogodbe za ljubljanski klub povedal Horak.

Direktor kluba Anže Ulčar je bil zadovoljen s podaljšanjem sodelovanja. »Lukaš predstavlja temelj naše ekipe, ki postaja vse močnejša. Hitro smo našli skupen jezik, saj je bil tudi Lukaš zelo zainteresiran, da ostane pri nas. To nam veliko pomeni. Poleg tega, da je odličen vratar, je tudi zelo predan klubu in našim skupnim ciljem. Prav njegova srčnost je tisto, kar ga dela še boljšega, zato smo zelo veseli, da ostaja z nami,« je dejal Ulčar.