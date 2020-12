Olimpijski zmagovalec dobil sedemmesečno zaporno kazen

Dvakratni olimpijski zmagovalec Petter Northug, nekdanji norveški smučarski tekač, je na sodišču v Oslu zaradi prehitre vožnje in posedovanja drog dobil sedemmesečno zaporno kazen, odvzeli pa so mu tudi vozniško dovoljenje. Policija ga je na severovzhodnem delu Norveške avgusta štirikrat ujela pri vožnji nad dovoljeno omejitvijo, pri preiskavi na njegovem domu pa je našla še šest gramov kokaina in 0,65 grama drugih drog.



Na sodišču v Oslo je priznal prehitro vožnjo, saj se je pri enem od prekrškov sam snemal na telefon, ko je vozil 203 km/h v predelu največje dovoljene hitrosti 110 km/h.



Policija je na sodišču za trinajstkratnega svetovnega prvaka, ki zaradi slabih izidov ni bil izbran v norveško ekipo za olimpijske igre leta 2018 in je potem končal kariero, zahtevala osemmesečno zaporno kazen.

