Pavlovčič v poskusni seriji 231 metrov, grd padec Tandeja

Rezultati včerajšnjih kvalifikacij v Planici (HS-240):

1. R. Kobajaši (Jap) 249,7 (229), 2. Eisenbichler (Nem) 248,5 (227.5), 3. Pavlovčič (Slo) 245,8 (232.5), 4. Geiger (Nem) 239,7 (224.5), 5. Stekala (Pol) 239,1 (226.5), 7. Lanišek 238,3 (227), 15. Zajc 226,2 (233), 16. Jelar 225,6 (229), 17. P. Prevc 223,4 (210.5), 20. Kos 219,8 (229.5), 29. C. Prevc 211,5 (217), 30. Bartol 211,0 (223,5), 31. Semenič 210,0 (224), 37. D. Prevc 206,0 (206), 46. Mogel 198,9 (218), 60. Justin 166,0 (191.5), 64. Hafnar (vsi Slo) 157,6 (180.5).



Daniel-Andre Tande je v današnji poskusni seriji doživel grd padec. FOTO: Srdjan Živulović/Reuters



Norveški zvezdnik pri padcu izgubil zavest

Japonski skakalni zvezdnikje včeraj potrdil, da se v Planici, kjer sicer pogosto trenira s kolegi iz reprezentance, počuti kot doma. Potem ko je pred natanko dvema letoma odjadral do rekorda letalnice bratov Gorišek (252 m), je včeraj na njej s poletom, dolgim 229 metrov, sebi v prid odločil kvalifikacije. Zelo dobro so se odrezali tudi Slovenci, saj se jih je kar deset uvrstilo na današnjo tekmo.Med našimi skakalci je najboljši nastop uspel(232,5 m), članu domačega ND Rateče-Planica, ki je osvojil tretje mesto. »Vsi trije poleti so bili za med deseterico, najboljši pa je bil kvalifikacijski. To je dober obet za tekme,« je bil zadovoljen 22-letni Mojstrančan, ki ima s slovensko velikanko še odprte račune z decembrskega svetovnega prvenstva, na katerem mu ni šlo, kot si je zamislil in želel.Napad na novo vrhunsko uvrstitev je napovedal tudi v tej sezoni naš najboljši reprezentant, ki je z 227 metri pristal na sedmem mestu. Kot je omenil, ima še določene rezerve, ki jih bo poskušal izčrpati že danes in nato tudi na preostalih preizkušnjah do nedelje, zelo vesel pa je bil tudi moštvenega uspeha. »Upam, da nas bo vseh deset osvojilo tudi točke,« si je zaželel 24-letni Domžalčan.Najdlje od Slovencev je sicer v kvalifikacijah odneslo(233 m), ki je zasedel 15. mesto, po sijajnem poletu pa je priznal, da že dolgo ni tako užival. Za največjo daljavo uvodnega dneva 42. finala svetovnega pokala je sicer poskrbel Avstrijec, ki je v prvi seriji za trening poletel kar 241,5 metra daleč.V današni poskusni seriji je grdo padel. Norveški zvezdnik je kmalu po odskoku v zraku izgubil ravnotežje in z vso silo strmoglavil pri 99 metrih, nakar ga je premetavalo do konca doskočišča. Tande, svetovni prvak v smučarskih poletih iz Oberstdorfa 2018, je pri grdem padcu izgubil zavest.Zatem so prireditelji za več minut prekinili poskusno serijo, reševalci pa so 27-letnemu Norvežanu nudili prvo pomoč. Po prvih podatkih so ga celo oživljali, nakar so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Do prekinitve je sicer najboljši polet uspel Boru Pavlovčiču (231 m). Potem ko so spet nadaljevali, je nadlje poletel Rjoju Kobajaši (234 m).