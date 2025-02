Pečenice raje kot hrenovke, Dunaj lepši kot Bern

V zadnjih dveh sezonah je na belih strminah švicarska reprezentanca prevzela vladarsko žezlo od avstrijske, večni prestiž med dvema sosednjima deželama alpskega dežela pa se bo še posebej razvnel v dneh svetovnega prvenstva, ki se je včeraj začelo na Solnograškem. Tako so pri švicarskem dnevnem tabloidu Blicku objavili zanimivo primerjavo na različnih področjih Švica vs. Avstrija in na koncu z ocenjevanjem svoji deželi prisodili tesno zmago s 14:13.

Med drugim je Švica ugnala sosedo v bolj umirjenem političnem vodenju dežele, nogometna zvezdnica Alisha Lehmann ima na instagramu več sledilcev kot David Alaba, čokolada iz Švice je po Blicku okusnejša od Mozartovih kroglic in Sacherjeve torte, švicarske pečenice pa boljše od avstrijskih hrenovk.

Alisha Lehmann Foto Instagram A. L.

Točke v naši severni soseščini pa so pripadle privlačnosti Dunaja proti Bernu, smučarskim zabavam z oznako Apres Ski in glasbeni sceni, na kateri pokojni Dunajčan Falco predstavlja več kot pa švicarski adut DJ Bobo.