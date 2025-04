Odgovorni pri FIS presenetili z odločitvijo glede Norvežanov

Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so – kakor so objavili na svoji uradni spletni strani – ukinili suspenze norveškim skakalcem, pri katerih so odkrili, da so imeli predelane tekmovalne drese. To pomeni, da se lahko vrnejo k treningu.

Po škandalu na nedavnem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu so najprej suspendirali svetovnega prvaka s srednje skakalnice Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga, nekaj dni pozneje so izključili še Robina Pedersena, Kristofferja Eriksna Sundala in Roberta Johanssona, potem ko so odkrili, da so bili tudi njihovi kombinezoni manipulirani.

»Kazni so bile nujne, da smo ohranili verodostojnost našega športa. S koncem sezone 2024/25 pa je omenjeni peterici potekel tudi suspenz,« so sporočili pristojni pri FIS.