Peter Prevc odličen drugi tudi v Lahtiju

Slovenski skakalni šampion Peter Prevc se veseli še tretjih posamičnih stopničk v tej sezoni. Na drugi posamični tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Lahtiju se je izkazal z odličnim drugim mestom. Zaostal je le za Avstrijcem Janom Hörlom (134 m in 134,5 m), od katerega ga je na koncu ločilo vsega 1,9 točke.

Tretje mesto je osvojil Poljak Aleksander Zniszczol (128,5 m in 129,5 m), tik pod zmagovalnim odrom pa je na nehvaležnem četrtem mestu obtičal Norvežan Johann Andre Forfang (125,5 m in 126,5 m). Peti je bil Japonec Rjoju Kobajaši (119,5 m in 134 m).

Petkov zmagovalec Lovro Kos (114 m in 115,5 m) se je moral tokrat sprijazniti s 24. mestom, Domen Prevc (122,5 m) pa je v finalu zasedel zadnje, 30. mesto, potem ko so ga v drugo diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa.

Prekratka za finale sta bila Žak Mogel in Maksim Bartolj, ki sta doskočila pri 117 metrih. Od Finske se poslavljata s 33. oziroma 41. mestom.

Po prvem »polčasu« je vodil Hörl

Petru Prevcu je odlično kazalo že po uvodni seriji. S skokom, dolgim 128,5 metra, je držal izvrstno tretje mesto. Le za malo – za 1,6 oziroma 0,1 točke – sta bila od njega boljša zgolj Avstrijec Jan Hörl (124 m) in Poljak Aleksander Zniszczol (128,5 m).

Vodilni v skupni razvrstitvi, Avstrijec Stefan Kraft (122,5 m), je bil sedmi, tik pred velikim nemškim tekmecem Andreasom Wellingerjem (126,5 m). V finale se je od naših zanesljivo prebil tudi Domen Prevc (122,5 m), ki je zasedal 21. mesto, bolj pa je za nastop v drugi seriji trepetal Lovro Kos (114 m), ki je izvlekel 26. mesto.