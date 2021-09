Planiška odštevalnika že odštevata, še 515 dni

Odštevalnik sta postavila Žiga Jelar in Miha Šimenc. FOTO: SZS

Enzo Smrekar verjame v odlično izvedbo SP 2023. FOTO: SZS

Odštevanje se je začelo. FOTO: SZS

V Planici in Kranjski Gori se je začelo odštevanje do največjega športnega dogodka v zgodovini Slovenije, svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Prireditelji so odštevalnika odkrili na državni praznik, dan slovenskega športa. Tako se je 23. septembra simbolno začela pot do prvenstva pod Poncami 2023.Dnevi, ure, minute in sekunde se bodo odštevali na dveh lokacijah, v Nordijskem centru Planica in na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Odštevalnika bosta vsakega mimoidočega opozorila na to, da je Slovenija pripravljena na velik izziv in tudi priložnost, da se pokaže kot gostiteljica izjemnega dogodka.Zgornjesavska dolina se je že odela v barve Planice 2023, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Povsod je opaziti mogočne zastave, plakate in transparente, ki naznanjajo dogodek.Slovesno je odštevalnik v Planici odkril predsednik organizacijskega odbora Planica 2023, ki sta mu na pomoč priskočila smučarski skakalecin tekač na smučeh»Smučarska zveza Slovenije vstopa v razvojno obdobje. Približuje pa se tudi največji športni dogodek v slovenski zgodovini, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023. Današnji dan zaznamuje uradno odkritje odštevalnika, ki nam bo v vsakem trenutku pokazal, kako blizu smo uvodni slovesnosti,« je uvodoma dejal tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije Smrekar.»Prepričan sem, da nam bo svetovno prvenstvo uspelo pripraviti v najboljši luči, kljub razmeram, ki trenutno vladajo v svetu. Zahvaljujem se direktorju Nordijskega centra Planica Franciju Petku za dobro sodelovanje, občini Kranjska Gora in njenemu županuza gostoljubje v tej prečudoviti dolini, ter vsem, ki bodo to prvenstvo naredili nepozabno,« je ob uradnem odkritju še povedal Smrekar.