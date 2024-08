Po Emini zaslugi na kaotični tekmi sanjski trenerski štart Jurija Tepeša

V nadaljevanju preberite:

Kako je Ema Klinec po včerajšnji kaotični preizkušnji za veliko nagrado v smučarskih skokih v Courchevelu podoživela svojo zmago, katere izkušnje s treningov so ji pomagale do uspeha, kaj je slovenska rekorderka povedala glede same tekme na največji francoski skakalnici, na kateri je poskrbela za sanjski štart Jurija Tepeša v vlogi glavnega trenerja, kako je nekdanji vrhunski skakalec in še boljši letalec ocenil Emina skoka, kaj je dejal glede prve zmage med svetovno elito, ki se je je veselil kot selektor naše ženske vrste, kako je videl finalni nastop Nike Prevc, ki je z drugega mesta zdrsnila na končno šesto, kaj mu pomeni takšen štart v novo tekmovalno sezono na najvišji ravni, kako so nastopile preostale Slovenke, kako so se potem na veliki napravi Tremplin du Praz odrezali slovenski skakalci ...