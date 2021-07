Po Nykänenu umrl še drugi član finske šampionske ekipe z OI v Calgaryju

Le dve leti in pol po smrti legendarnega Mattija Nykänena je preminil še en član zmagovitega finskega moštva v smučarskih skokih na zimskih olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju. V 57. letu starosti je včeraj umrl Tuomo Ylipulli.



Žalostno novico o smrti nekdanjega vrhunskega skakalca iz Rovaniemija, ki je preminil na svojem domu, je sporočil njegov brat Raimo Ylipulli, potrdil pa njegov drugi brat Jukka Ylipulli. Oba sta bila nekoč prav tako zelo dobra skakalca.



Največjega (ekipnega) uspeha se je Tuomo Ylipulli veselil leta 1988 na olimpijskih igrah v Calgaryju, na katerih se je z reprezentančnimi kolegi Mattijem Nykänenom, Arijem Pekko Nikkolo in Jarijem Puikkonenom veselil zlate kolajne na moštveni tekmi, na kateri je – mimogrede – takratna Jugoslavija (v postavi Matjaž Debelak, Miran Tepeš, Primož Ulaga in Matjaž Zupan) osvojila imenitno drugo mesto. Bil je tudi član zmagovite finske ekipe na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju v Seefeldu 1985 in Oberstdorfu 1987.



Tuomo Ylipulli je enkrat okusil tudi slast posamične zmage v svetovnem pokalu, v katerem je bil najboljši na tekmi novoletne turneje leta 1987 v Bischofshofnu. Za nameček je še trikrat osvojil tretje mesto (v Vikersundu 1983, Saporu 1985 in Lahtiju 1987). Na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih na Kulmu se je leta 1986 izkazal s petim mestom.

