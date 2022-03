Po osmih letih sanacije ni več dolgov

Enza Smrekarja po soglasni torkovi izvolitvi za predsednika Smučarske zveze Slovenije (SZS) za tretje štiriletno obdobje do leta 2026 čakajo novi izzivi. Tudi mednarodni, ki zadevajo umeščenost slovenskih prizorišč na tekmovalni koledar svetovnih pokalov. Vse bolj negotov je položaj tekmovanja alpskih smučark za Zlato lisico.

Prvič se koledar ne bo potrjeval na način, kot se je v preteklosti, je po torkovi skupščini novinarjema STA in Radia Slovenije povedal novoizvoljeni predsednik SZS.

»Običajno je tekmovalni koledar nastajal v alpskemu odboru Mednarodne smučarske zveze v sodelovanju z direktorji tekem, nato pa šel v potrjevanje na predsedstvo Fisa. Do danes nihče ne ve, kakšen je koledar za naslednjo sezono, ker ga predsednik (Johan Eliasch, op. STA) drži sam pri sebi in sam razmišlja o možnih prizoriščih. Vsi se trudimo na to vplivati in upajmo, da ne bo kakšnih neljubih presenečenj,« je še povedal Smrekar, ki je bil lani izvoljen za slovenskega člana v predsedstvu Fisa ter je kandidat za nov mandat v tem mednarodnem telesu na majskih volitvah.

Moška karavana v alpskem msučanju se bo tudi v prihodnjih letih ustavljala v Kranjski Gori. FOTO: Arhiv Kranjska-gora.si

Po informacijah, ki jih je možno pridobiti, Kranjska Gora s pokalom Vitranc, tekmovanjem za svetovni pokal alpskih smučarjev, ostaja na koledarju, medtem ko je vse bolj negotov status mariborskih tekem alpskih smučark za svetovni pokal.

S prihodom novega predsednika Fisa se je odprla fronta z glavnim marketinškim partnerjem agencijo Infront iz Lugana. Medtem ko medijske pravice na področju trženja televizijskih pravic za prenose tekem svetovnih pokalov, ki potekajo v Sloveniji, niso ogrožene, pa je Infront z organizatorjema Zlate lisice in pokala Vitranc prekinil pogodbi, ki se nanašata na trženje marketinških pravic.

»Pogodba za televizijske pravice velja do leta 2026. In bo vedno obstajala. Tisto, kar je večji pritisk, je, da novi predsednik Fisa želi razširiti prizorišča, pripeljati več novih organizatorjev, in seveda so obstoječi pod pritiskom. Tu nam ne gre na roko, če smo sami sebi v napoto, če ne pridobimo sredstev, če zmanjšamo obseg tekme, najhujše pa je, kadar tekme selimo in odpovedujemo. S tem izgubljamo na kredibilnosti organizatorja, na katerega se lahko računa, ne glede na vse. In mislim, da nas tu čaka še nekaj dela,« je v zvezi s tem povedal Smrekar.

»Ko govorimo o organizaciji svetovnega pokala, je tako, da en del predstavljajo medijske in drugi del marketinške pravice. In po trenutnih pogodbenih razmerjih in obvezah je odgovornost lokalnega marketinga na organizatorju. To velja za SZS v primeru Planice in za smučarski klub Kranjska Gora v primeru Vitranca. Do zadrege je prišlo zato, ker je bila prekinitev pogodbe za trženje teh pravic nepričakovana in precej pozna in seveda temu primerno je bilo malo časa, da bi se lahko ustrezno organizirali,« je pojasnil Smrekar.

»Podoben položaj se je zgodil tudi z Zlato lisico, vendar pa so bili mariborski organizatorji s sodelovanjem SZS bolj uspešni. Treba je razumeti, da je trenutek, ko je treba reševati marketinške pogodbe ... včeraj. Takoj se je treba lotiti tega, kateri sponzorji bodo prisotni, zavedajoč se, da je en del sodelovanja, ki je veljal v preteklosti, spremenjen, in da je treba poiskati alternativo.«

Organizatorji pokala Vitranc naj bi zaradi odpovedi pogodbe o trženju marketinških pravic z Infrontom po koncu letošnjega tekmovanja v Podkorenu pridelali manjšo finančno izgubo. Smrekar rešitev za težave vidi v tripartitnem sodelovanju: »Na eni strani SZS, na drugi lokalni organizatorji ter lokalna skupnost, ki bi morala imeti najbolj izražen interes, da se tekma takšne ravni sploh odvija.«

Pohorska zlata lisica ima vse manj možnosti, da bi se uvrstila na koledar tekmovanj.. FOTO: Zlata Lisica

Po Smrekarjevih besedah se je sicer sanacija poslovanja SZS uspešno končala. »Za nami je štiriletno oziroma lahko bi mu rekli celo osemletno obdobje sanacije, ko nam je uspelo dolg pripeljati na ničlo. Uspešno in pozitivno poslujemo, počistili smo vse pravne in preostale zadrege in to je prelomnica, ko se lahko iz sanacijskega premaknemo v razvojno obdobje.«

V naslednjem obdobju se bo zveza usmerila na področja, kako zimske športe približati večjemu številu mladih, kako poskrbeti za delovanje klubov ter kako zagotoviti ustrezno infrastrukturo s poligoni za trening. »Sistem, kot ga imamo v skokih, mora biti vzor. Temu vzoru se moramo približati tudi v panogah, kot so alpsko smučanje, deskanje na snegu, biatlon in tek na smučeh,« je prepričan Smrekar.