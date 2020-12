Po vrhunsko uvrstitev s prvim »dalmatinskim« selektorjem

S Timijem Zajcem nima nobenih težav

Novoletna turneja

Ljubljana – Če so smučarski skakalci kdaj v središču pozornosti javnosti, so to v dneh okrog novega leta. Z naskokom najbolj gledano tekmovanje v tem športu je novoletna turneja, za katero bodo zeleno luč z uradnim treningom (14.30) in kvalifikacijami (16.30) danes prižgali v Oberstdorfu.Glavni kandidat za končno slavje na prestižnem tekmovanju štirih skakalnic, na katerem lovoriko brani Poljak, je norveški serijski zmagovalec in nosilec rumene majice vodilnega, ki je v svetovnem pokalu sebi v prid odločil zadnjih pet tekem. Toda favoriti ne zmagujejo vedno – niti na novoletni turneji ne.Med šesterico slovenskih reprezentantov, ki so se včeraj odpeljali proti Oberstdorfu, je drugi tekmovalni vrhunec v predolimpijski zimi 2020/2021 v najboljši in najbolj stanovitni formi pričakal. Domžalski rekorder novoletno turnejo začenja kot ta čas peti najboljši skakalec na svetu, štartna izhodišča (beri: skupne uvrstitve v svetovnem pokalu) preostalih naših tekmovalcev pa so naslednja: 12., 28.30., 40.in 50.»Na turneji bi bil seveda – kakor vsak – zadovoljen z vrhunsko uvrstitvijo, ne bi pa postavljal kakšnih rezultatskih ciljev. Želim si, da bi Anže Lanišek ohranil to pripravljenost, raven skakanja in način razmišljanja ter da bi mu služilo zdravje,« je poudaril glavni trener Robert Hrgota, ki si za novopečenega državnega podprvaka Petra Prevca želi, da bi nadaljeval v slogu, v kakršnem je na sredinem DP napredoval iz skoka v skok.»Domen Prevc me je v Planici prijetno presenetil, potem imamo tu še Ceneta Prevca, Bora Pavlovčiča in Žigo Jelarja. Ocenjujem, da imamo močno ekipo, toda turneja je posebno tekmovanje s štirimi različnimi skakalnicami. Če imaš le enkrat slabše razmere, lahko hitro izpadeš iz igre,« je pojasnil 32-letni Velenjčan in ponovil, da si želi dober začetek v Oberstdorfu in enako nadaljevanje.Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, bo omenjena šesterica zastopala Slovenijo do spektakla na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu. V nizkem štartu je, ki se je na včerajšnji tekmi za celinski pokal v Engelbergu izkazal z drugim mestom za Poljakom. »To pomeni, da bo Tilen – če se bomo odločili za zamenjavo – v Innsbrucku zamenjal tistega, ki bo imel na uvodnih dveh postajah največ preglavic. Če pa bodo vsi tekmovali vrhunsko, bodo seveda turnejo odskakali do konca,« je razložil Hrgota.Na vprašanje, kdaj bomo v ekipi spet videli, je odvrnil, da z njim nima težav. »Mislim, da jih tudi on nima z menoj. Vsi smo profesionalci. Ko se bomo 10. ali 11. januarja vrnili iz Titisee-Neustadta, kamor bomo odpotovali naravnost iz Bischofshofna, bomo videli, kakšna je njegova forma. Do takrat bo vadil s svojim klubskim trenerjem, potem pa se bomo odločili, kako naprej,« je razkril mladi trener, ki se je nedavno razveselil Laniškovega tretjega mesta in z njim prve uvrstitve na zmagovalni oder v vlogi selektorja.»Stopničke v Engelbergu so bile res moje prve v vlogi glavnega trenerja, vendar pa sem bil del te ekipe že lani, ko smo se prav tako veselili nekaj stopničk. Poleg tega smo začeli ekipo graditi spomladi, tako da se ta uspeh ni zgodil čez noč. Očitno pa je manjkal določen klik,« je razmišljal prvi Dalmatinec na slovenski »klopi«, kakor so ga že tudi imenovali. Robertova starša namreč prihajata iz Solina pri Splitu.»Čeprav imam dalmatinske korenine, se počutim kot čistokrvni Slovenec. Rodil sem se v Celju in že vse od rojstva živim v Sloveniji. Dejansko so me že hecali, da sem prvi dalmatinski glavni trener v slovenskih skokih. No, me veseli, da lahko druge zabavam tudi s tem,« se je še nasmehnil Hrgota, čigar bratranec je – mimogrede – hrvaški nogometaš, ki se že vrsto let dokazuje v Ukrajini.