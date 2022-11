Pod pričakovanji in željami

Norvežan Johannes Klæbo in Švedinja Emma Ribom sta zmagala v sprintu klasičnega sloga, na prvi tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku sezone 2022/23 v finski Ruki. Klaebo brani veliki kristalni globus, najboljši je bil tudi na lanski novoletni sezoni. Slovenci Eva Urevc, Miha Šimenc in Vili Črv so izpadli v kvalifikacijah. V sprintu na 1,4 km je bila Eva Urevc 33., za najhitrejšo, Norvežanko Ane Appelkvist Stenseth, je zaostala 9,15 sekunde. Miha Šimenc je na 43. mestu za Klæbom, ki je dobil tudi kvalifikacije, zaostal 8,17 sekunde, Vili Črv na 55. pa 11,23.

»Današnji dosežki so malo pod našimi pričakovanji in željami. Še vedno pa smo videli nekatere dobre stvari, ki jih bomo izkoristili v prihodnosti. Vidimo, da je zares težko, še posebno med tekmovalci, kjer je bila prva trideseterica v kvalifikacijah razvrščena v šestih sekundah. Mi bomo delali na pozitivnih stvareh. Prvi tekmi sta za nami, vem, da so tekmovalci dobro pripravljeni. Sam vidim veliko stvari, ki so dobre, moramo le delati naprej in potem bodo prišli tudi rezultati,« je povedal vodja slovenske ekipe Ola Vigen Hattestad.

V finalu je zmagala Emma Ribom ki je bila skoraj sekundo pred najbližjimi zasledovalkami. Njena rojakinja Johanna Hagström je v boju za drugo mesto za dve stotinki ugnala Norvežanko Tiril Udnes Weng. Klæbo je bil v cilju več kot sekundo in pol pred tekmeci, v finalu pa je nastopila še trojica njegovih rojakov. Na zmagovalni oder sta se povzpela še Even Northug in Paal Golberg, slednji je drugo mesto zgrešil za slabe tri desetinke. Slovenska trojica, ki je prišla v Ruko, bo v soboto nastopila na 10 km klasično, v nedeljo bo še tekma na 20 km prosto.