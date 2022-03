Pokljuka se vrača, tekme na Rudnem polju med 5. in 8. januarjem

Med prizorišči je znova tudi Pokljuka, ki bo najboljše biatlonce sveta gostila v začetku januarja. Sezona svetovnega pokala se bo pričela 29. novembra z moško individualno preizkušnjo v Kontiolahtiju na Finskem. V koledarju je deset prizorišč, končala pa se 19. marca na slovitem Holmenkollnu. Biatlonci in biatlonke se bodo med sezono ustavili tudi v Sloveniji na Pokljuki.

Prihodnje leto bodo tekmovanja na Rudnem polju potekala med 5. in 8. januarjem. Program se bo pričel v četrtek z ženskim šprintom. Moški bodo svoj šprint imeli v petek, v soboto pa bosta na sporedu obe zasledovalni preizkušnji. V nedeljo bosta nato na Pokljuki še tekmi v obeh preizkušnjah mešanih ekip.

Pokljuka bo v januarju tokrat tekme gostila izjemoma, saj so v tem času tekmovanja na sporedu v nemškem Oberhofu. V prihodnji sezoni pa to nemško prizorišče gostilo svetovno prvenstvo, ki je na sporedu od 8. do 19. februarja