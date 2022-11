Polona Klemenčič do svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu

Lena in Anamarija spet v top 15

Na današnji zasledovalni tekmi pokala IBU v Idre Fjällu na Švedskem sta si slovenski biatlonki Lena Repinc in Anamarija Lampič pritekli in pristreljali 11. in 15. mesto. Kaja Zorč je preizkušnjo končala na 44. mestu. Znova je zmago slavila Norvežanka Marte Krakstad Johansen.