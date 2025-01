Polona spodobno, Anamarija nenatančno

Biatlonska karavana je pripotovala na tradicionalno zadnjo postajo januarskega dela svetovnega pokala, v Anterselvi se je v šprintu najbolje odrezala Francozinja Lou Jeanmonnot-Laurent. Ni zgrešila niti ene tarče, tako kot tudi ne drugi dve tekmovalki na odru najboljših treh – Nemki Selina Grotian (+7, 2) in Franziska Preuss (16,7). Dorothea Wierer, ljubljenka domačega občinstva na Južnem Tirolskem, pa je bila z zgrešeno tarčo in zaostankom 28 sekund tik pod stopničkami na 4. mestu.

V slovenskem taboru presežka ni bilo. Solidno je nastopila Polona Klemenčič in po eni napaki na strelišču (+1:23,2) zasedla 19. mesto, Anamarija Lampič, pred dnevi v ruhpoldinškem skupinskem štartu 10., pa je bila tokrat le 29. Odrezala se je vnovič s hitrim tekom, štiri zgrešene tarče pa so jo oddaljile od ponovitve omenjenega dosežka na Bavarskem. Brez točk sta ostali Lena Repinc in Klara Vindišar, slednja je tekmo zaradi zdravstvenih težav končala predčasno.

Polona Klemenčič je bila najvišje uvrščena Slovenka. FOTO: Leon Vidic/Delo

Anamarija Lampič: »Nisem zadovoljna, saj sem že leže storila napako, ki je bila čisto nepotrebna in vem, kam je šel strel. Že tam se mi zdi, da sem čutila čuden občutek, stoje pa se je vse še bolj podrlo. Tekaško pa ne bi rekla, da sem bila zelo hitra, ampak sem dala vse od sebe. V soboto bom poskušala popraviti napake.«

Polona Klemenčič: »Resnično sem vesela, da sem se po vseh težavah v letošnji sezoni uspela zbrati. Je pa res, da je zopet šel mimo en strel, kar se mi večkrat zgodi. Mislim, da sem ga predolgo čakala.«

Janez Marič, trener: »Z današnjo tekmo sem polovično zadovoljen. Vesel sem za Polono, ki je zopet med dvajseterico. Po težkem začetku sezone in pomanjkanju samozavesti po bolezni, je to sedaj drugi rezultat zapored, s katerim pridobiva in je zelo dobro zanjo. Anamarija se žal ni znašla na strelišču, a je vseeno zasedla solidno 29. mesto. Klara je odstopila zaradi bolečin v križu, Leni pa se ni izšlo po željah.«