Slovenija si ne želi izgubiti praznika na Ljubnem

Smučarska zveza Slovenije (SZS) je na Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) skupaj z avstrijsko in japonsko smučarsko zvezo poslala dopis, v katerem vse tri federacije nasprotujejo popolni združitvi prizorišč za ženske in moške tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih, so sporočili iz SZS.

»Čeprav priznavamo namen takega ukrepa, odločno nasprotujemo popolni združitvi prizorišč od sezone 2026/27 naprej. Prepričani smo, da tako temeljite spremembe v organizaciji najvišje ravni tekmovanj zahtevajo vsaj štiriletno prehodno obdobje, v katerem bi se lahko temeljito ocenili pozitivni in negativni učinki združenih prizorišč,« je SZS zapisala v dopisu.

»Menimo, da morajo določena tekmovanja - še posebej tista na manjših skakalnicah - ostati samostojna za ženske vsaj do konca sezone 2030/31,« so še dodali pri zvezah. V svetu ženskih smučarskih skokov pa je odmeven predvsem vsakoletni praznik na Ljubnem ob Savinji, ki je tudi najbolje obiskana tekma skakalk v sezoni.

Dopis na krovno mednarodno smučarsko zvezo je sledil v zvezi z zapisnikom Odbora za smučarske skoke pri FIS sredi oktobra, v katerem naj bi bilo razvidno, da naj bi uvajali združevanje prizorišč svetovnega pokala za ženske in moške.

Ob tem so slovenska, avstrijska in japonska zveza navedle še nekaj ključnih argumentov, ki podpirajo njihovo stališče. Prvi so manjše skakalnice, ki mlajšim skakalkam ponujajo boljše priložnosti za preboj v svetovnem pokalu. Pretekle izkušnje z združenimi prizorišči prav tako niso pokazale povečanja števila gledalcev na ženskih tekmah, v nekaterih primerih ravno nasprotno.

Pri združenih prizoriščih so v času ekstremnih vremenskih razmer dali prednost moškim tekmam, kar je zaradi časovnih omejitev pomenilo tudi odpoved ženskih. Odpoved tekem bi lahko ogrozila tudi delovanje manjših skakalnic, ki s tekmami za svetovni pokal dobivajo financiranje iz javnih sredstev. Prav tako pa večja tekmovanja, kot so olimpijske igre, še vedno uporabljajo tako velike kot srednje skakalnice.