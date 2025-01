Za dodatno tekmo na Ljubnem ni denarja

Organizatorji svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji so od Mednarodne smučarske zveze (Fis) prejeli ponudbo za prireditev dodatne tekme za skakalke. Smučarska zveza Slovenije (SZS) si je skupaj z organizatorji dlje časa prizadevala zagotoviti finančno kritje za dodatno tekmo, vendar jim to ni uspelo.

»Skupaj z OK Ljubno 2025 smo si dlje časa prizadevali zagotoviti finančno kritje za morebitno dodatno tekmo, načrtovano za petek, 14. februarja. Zaradi časovne stiske in bližine prireditve pa nam to žal ni uspelo,« so zapisali pri SZS.

Na Ljubnem ob Savinji, kjer prireditelji spet pričakujejo veliko podporo navijačev, bodo v petek, 14. februarja, na sporedu kvalifikacije, v soboto in nedeljo pa sledita tekmi svetovnega pokala.