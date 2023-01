Pred najbližjimi čim bliže vrhu

V nadaljevanju preberite:

Karavana svetovnega pokala alpskih smučark se je iz Zagreba preselila v Slovenijo na 59. Zlato lisico, ki bo četrto leto po vrsti v Kranjski Gori namesto v Mariboru. Na sporedu sta dva veleslaloma, tokrat stopničk za Slovenke po tistih Mete Hrovat verjetno res ne bo, a to ne pomeni, da na preizkušnji na rodnih tleh ne bi bile ambiciozne. »Na domači tekmi sem vedno še dodatno motivirana. Pride ogromno gledalcev, tudi moji najbližji, kar mi da dodatni zagon. Dobro se počutim tudi v veleslalomu in res si želim, da bom to lahko tudi pokazala,« je ocenila Ana Bucik.