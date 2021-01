Pred Oberhofom ponagajalo zdravje, Slovenci testirali proge za SP

Biatlonce nadaljevanje sezone čaka v petek v nemškem Oberhofu. Tam zaradi bolezni ne bo Klemna Bauerja in Lee Einfalt, sicer pa je ekipa tudi med prazniki vadila na Pokljuki in prvič v sezoni testirala proge za svetovno prvenstvo, ki bo na Rudnem polju med 9. in 21. februarjem letos.



Glavni trener Uroš Velepec ni pozabil zahvaliti prizadevnim pokljuškim delavcem, da so v težkih vremenskih razmerah sploh pripravili proge. "Snega je na Pokljuki vsaj kakšna dva metra. Neprestano sneži, a res so vložili izreden napor in nam vsak dan pripravili proge in strelišče za vadbo. Res je, da so bile proge na novozapadlem snegu malce mehke in nekaj počasnejše, a prišla bo tudi kakšna takšna tekma."



Končno so slovenski biatlonci lahko trenirali tudi na celotnem poligonu, torej tudi na novih progah, ki bodo gostile svetovno prvenstvo. "To je velika prednost. Resda smo tukaj trenirali šele v zadnjem tednu, a tukaj bomo opravili tudi sklepne priprave za prvenstvo in z novostmi se bomo lahko dobro seznanili," je še dejal Velepec.

Fak tam, kjer želi biti

V Oberhofu bo ekipa oslabljena. S simptomi gripe je obležal Klemen Bauer, Lea Einfalt se je okužila z novim koronavirusom. "Klemen je bil na dveh testiranjih, obakrat je bil negativen in upamo, da ne gre za covid-19. Če bo vse v redu, se nam bo v Nemčiji pridružil čez teden dni, ko ga potrebujemo tudi za štafeto, vsaj kot možno rezervo. Okužena pa je Einfaltova. Upamo, da se ni okužila še katera od tekmovalk. Več ali manj so telesno ločene, morda so izjema obroki in res upamo, da virus ni šel naprej."



Velepec se je ozrl tudi na opravljeno v sezoni. "Jakov Fak je začel izjemno in je tam nekje, kjer si želi biti. Je tudi zelo ambiciozen na treningu in upam le, da je tudi dovolj počival. Drugi fantje so se uvrstili med dobitnike točk in nekako izpolnili zastavljene cilje. Želje pa so seveda vedno še višje in večje. A zdaj se z mislimi počasi že usmerjamo proti svetovnemu prvenstvu, kjer si želimo pokazati največ v sezoni."

Komentarji: