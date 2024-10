Prepričljiva zmaga Nike Prevc, tesna Timija Zajca

Nova »poletna« državna prvaka v smučarskih skokih sta Nika Prevc in Timi Zajc. Bolj prepričljivo je do zmage skočila 19-letna članica kranjskega Triglava, ki je z najboljšima nastopoma obeh serij (104,5 m in 105 m) skoraj za 30 točk ugnala drugouvrščeno slovensko rekorderko Emo Klinec (SSK Norica Žiri, 97,5 m in 99 m).

»Zelo sem zadovoljna s prepričljivo zmago in s tem, da mi skoki delujejo, četudi ne naredim vsega pravilno,« je po zanesljivem zmagoslavju povedala Prevčeva. Na tretjo stopnico odra za najboljše se je zavihtela 16-letna mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar (SSK Ihan, 105 m in 100 m), ki je na nehvaležno četrto mesto potisnila Niko Vodan (SSK Norica Žiri, 96 m in 99,5 m). Peta je bila Jerica Jesenko (SSK Norica Žiri, 102 m in 98 m), šesta pa Nina Kontrec (SSK Ilirija, 99,5 m in 98 m).

Timi Zajc ni skrival veselja po zmagi. FOTO: Miha Šimnovec

Zajcu, ki si je pot do zlate kolajne tlakoval z najboljšim skokom uvodne serije (103 m in 101,5 m), se je najbolj približal Anže Lanišek (SSK Mengeš, 99,5 m in 104 m), ki je kot drugi zaostal le za 2,3 točke. »Po dolgem času sem spet državni prvak, nekaj let zapored mi to ni uspelo. S formo sem kar zadovoljen, že v Hinzenbachu sem pokazal, da je raven mojega skakanja dobra, zato se že veselim zime,« je bil dobro razpoložen 24-letni član SSK Ljubno BTC.

S tretjim mestom je nase opozoril 19-letni Žiga Jančar (SSK Ihan, 101,5 m in 99,5 m).

Tik pod zmagovalnim odrom je pristal četrtouvrščeni Žiga Jelar (SK Triglav, 98 m in 101,5 m), peti je bil Lovro Kos (SSK Ilirija, 97,5 m in 103 m), šesti pa Žak Mogel (SSK Ljubno BTC, 100 m in 99 m).

Niki Prevc tudi ekipna lovorika

Na preizkušnji mešanih ekip je zanesljivo zmagala prva ekipa SK Triglav Kranj (v postavi Maja Kovačič, Nejc Toporiš, Nika Prevc, ŽIga Jelar), drugo mesto je osvojila SSK Norica Žiri (Nika Vodan, Marcel Stržinar, Ema Klinec, Matic Jereb), bronasta kolajna pa je pripadla zasedbi SSK Ilirija (Urša Vidmar, Rok Masle, Taja Košir, Lovro Kos).