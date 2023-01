Zmaga Avstrijca, najboljši Slovenec Mogel, Lanišek brez finala

Na drugi od treh tekem smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Saporu je zmago slavil avstrijski as Stefan Kraft. S skokoma, dolgima 139 in 135,5 metra, je za 5,6 točke premagal drugouvrščenega Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda (129,5 m in 132 m). Na tretje mesto se je zavihtel včerajšnji zmagovalec – Japonec Rjoju Kobajaši (129 m in 137,5 m).

Najvišje uvrščeni Slovenec je bil presenetljivo najmlajši – Žak Mogel (133 m in 137,5 m), ki se je izkazal z 10. mestom. Tako si je 21-letni član SSK Ljubno BTC zagotovil prve točke za svetovni pokal po sušnih štirih letih.

»Vesel sem, da sem že v prvi seriji naredil lep skok in da sem lahko v drugi seriji napadel. V finalu je bilo lepo čakati in gledati, kako so tekmeci zaostajali za mano,« je na vprašanja Petra Prevca odgovoril Mogel, ki je dosegel tretjo uvrstitev med najboljšo trideseterico. Pred današnjo preizkušnjo je bil njegov najboljši dosežek 20. mesto iz Ruke 2018.

Žak Mogel se veseli svoje najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Dve mesti za Žakom je tekmo končal Timi Zajc (132 m in 119,5 m), ki je v finalu izgubil šest mest, Peter Prevc (136 m in 119,5 m) pa je z odličnega tretjega mesta, ki ga je držal po uvodni seriji, zdrsnil na končno trinajsto. »V prvi seriji mi je uspel zelo dober skok, v drugi pa so bile razmere zelo težke. Dosegel sem zelo dobro 12. mesto, jutri pa upam na malo več sreče,« je dejal Zajc, medtem ko je najstarejši od bratov Prevc dodal: »To je bila še ena zanimiva tekma v Saporu. V prvi seriji mi je uspel odličen skok v dobrih razmerah in zato je bilo izhodišče dobro za finale. V drugi seriji se mi je prikradla manjša napaka in v težkih razmerah potem težko izvlečem kaj več. Žal moja stalna raven še ni dovolj visoka.«

Obilo smole je imel naš najboljši mož Anže Lanišek, ki ga je v uvodni seriji vzvratni veter posrkal na doskočišče že pri 103,5 metra. To ga je uvrstilo na predzadnje 50. mesto. Znova je brez točk ostal Domen Prevc (120,5 m), ki je pristal na 35. mestu. Ob njem in Lanišku je bil od naših prekratek za finale tudi Lovro Kos, ki je po težavah z vezmi nastopil kot zadnji in doskočil pri 114 metrih (43.).

Žiga Jelar je tekmo spremljal zgolj kot gledalec, potem ko se ni prebil skozi kvalifikacijsko sito.

Kraft je vodil že po uvodni seriji

Stefan Kraft si je pot do zmage tlakoval že v uvodni seriji. Svetovni rekorder je poletel kar 139 metrov daleč in si zagotovil zajetne 10,3 točke naskoka pred drugouvrščenim Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom (129,5 m).

Med Slovenci si je najboljše izhodišče priskakal Peter Prevc (136 m), ki si je s Poljakom Aleksandrom Zniszczolom (141 m) delil tretje mesto. V odličnem položaju je bil tudi Timi Zajc (132 m), ki je bil šesti. Zelo dober nastop je že v uvodni seriji uspel Žaku Moglu, ki je poletel 133 metrov daleč, kar je bilo dovolj za 22. mesto.

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (15/32): 1. Kubacki (Pol) 1140, 2. Granerud (Nor) 1036, 3. Lanišek (Slo) 912, 4. Kraft (Avs) 798, 5. Žyla (Pol) 596 ... 15. Zajc 248, 17. P. Prevc 221, 19. Kos 186, 24. Jelar 127, 34. D. Prevc 57, 39. Mogel (vsi Slo) 26.

Danes ponoči bo na sporedu še tretja tekma na veliki olimpijski napravi Okurajama, začela pa se bo ob 2.00 po srednjeevropskem času.